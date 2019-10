AMLO sentencia: despedirán a funcionarios que hagan proselitismo 

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de la disputa por la dirigencia nacional de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios de su Gobierno desterrar la simulación y las marrullerías.



En una carta, advirtió que serán despedidos los servidores públicos que tengan injerencia en asuntos partidistas o electorales.

La misiva fue leída hace apenas unos minutos durante la reunión que sostuvo a puerta cerrada con los 32 superdelegados en Palacio Nacional, luego de diversas denuncias sobre el activismo de funcionarios federales en la contienda interna de Morena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los 32 superdelegados en Palacio Nacional. | Reforma



"Aunque sé que ustedes son mujeres y hombres con convicciones, tengo el deber de comunicarles que se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática", dijo.



"Asimismo, les recuerdo que el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave".



López Obrador exigió a los funcionarios no utilizar recursos materiales, humanos y financieros con fines políticos, y recordó que, ser de izquierda, significa ser honesto, no mentir, no robar y no traicionar.



"Les pido abstenerse de actuar, en su carácter de funcionarios públicos, en asuntos partidistas. También está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público que deben destinarse, sin ninguna distinción, y exclusivamente, al beneficio de los ciudadanos", sostuvo.



En el documento, el Jefe del Ejecutivo refirió que, en el pasado, como opositores, enfrentaron y padecieron prácticas deleznables y fraudes electorales cometidos desde el poder.



"Sufrimos la injerencia del Gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos", aseveró.



"De modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral ni legal mantener esas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado".