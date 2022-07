AMLO sepulta proyecto de Playa Espíritu; ven reunión infértil

La esperanza que albergaban algunos empresarios sinaloenses de que AMLO rescataría el proyecto turístico federal Playa Espíritu en Teacapán, Escuinapa, se desvaneció el miércoles, coincidieron participantes en mesa de análisis como Oswaldo Villaseñor, Nora Arellano y José Ramos.

Vieron como lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado en cena con empresarios sinaloenses y el gobernador Rubén Rocha que se rifarían más lotes de terreno en el sitio con el fin de obtener recursos privados para continuar con la inversión en la presa Santa María.

Vanessa Félix, por el contrario, consideró positivo que sea esta vez la iniciativa privada la que tome la batuta en esta inversión. Arellano dijo que el turismo detonaría la economía en la zona, lo cual no se privilegió.

Agricultura en Sinaloa

El líder del sector agrícola, Marte Vega, de Caades, indicó que la presa Picachos se terminaría en 2023 y traería seguridad en Mazatlán respecto al abastecimiento de agua; y la Santa María se culminaría en 2024 para sumar 28 mil hectáreas de riego.

Dijo que, sin duda, ambos proyectos beneficiarán a la agricultura, por lo cual ve indispensable que no dejen de fluir los recursos económicos. Ve primordial que se retome la inversión federal, ya que Sinaloa reafirmó que posee la capacidad para lograr la producción de granos y hortofrutícola en el abastecimiento nacional y de exportación.

Vanessa Félix; Columnista de El Debate

“Rocha demostró que le dará soluciones al presidente, y no problemas”, consideró Vanessa Félix. Vio positivo el acercamiento de los empresarios con el primer mandatario en una buena causa como es la rifa de los terrenos en Playa Espíritu y pasar la batuta para que continúe la inversión, pero ahora privada. Recordó que el CIP era un elefante blanco donde se han gastado 2 mil 500 millones de pesos desde el 2008 al 2021, y es dinero que no se va a recuperar. Opinó que esto no es cancelar el desarrollo en Teacapán, sino que pasará a manos de particulares, “no va a ser el gobierno que va a seguir invirtiendo”.

Oswaldo Villaseñor; Analista político

Está cancelado el proyecto de Playa Espíritu, al pasar a la gente y no al sector público, donde, sin inversión gubernamental, no podrá detonarse de forma turística, dijo. Consideró que se perdió una oportunidad para el sector empresarial sinaloense, ya que debieron escuchar un monólogo y el presidente no permitió que nadie hablara. Lamentó que se le haya dado un tiro de gracia a Playa Espíritu, que se había vendido como otro Cancún, y con lo cual se esperaba importante derrama económica. Ve una mala relación con empresarios e incluso invitados como Slim y Coppel no acudieron.

Marte Vega; Presidente Caades

“Como sector agrícola, vimos bien esa reunión; no deja de ser importante de cómo Sinaloa sí le interesa a la federación y al presidente”, indicó el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa. “Esta-mos puestos de cómo sí salir adelante”, dijo. Subrayó como positiva la reunión de empresarios con AMLO, sobre todo porque la inflación es un problema importante, dijo. Indicó que desde el sector agrícola se ve con muy buenos ojos que avance la presa Santa María y la Picachos; y que en este sexenio se termine con 100 mil hectáreas incorporadas al riesgo, 50 mil están en Sinaloa.

José Ramos; Coparmex Los Mochis

Ramos señaló que se desaprovechó una oportunidad para dejar un documento por parte de los empresarios al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las personas de negocios que se reunieron con él desconocían los temas a tratar. Expuso que entre los pendientes del sector empresarial con AMLO está el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más necesitadas desde que inició la pandemia, ya que son quienes sostienen el empleo nacional. Indicó que hay preocupación sobre el TLCAN por demandas que pueden afec-tar al sector agropecuario exportador.

Nora Arellano; columnista de El Debate

“¿Cómo es posible que el presidente no vea... que para crear un desarrollo turístico tenga una visión tan corta, cerrada y lo parta en cachitos?”, señaló la analista respecto a la rifa de terrenos en Playa Espíritu, solo por el hecho de que no fue un proyecto iniciado por él, opinó. Criticó que el gobernador Rocha Moya no haya defendido el proyecto de Espíritu, el cual era viable, dijo.

“El presidente trae una cultura de la cundina que no puede con ella, en lugar de pensar en políticas públicas”. Lamentó que como nunca, haya una pésima relación entre el sector empresarial y un presidente.