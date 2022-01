AMLO será el simpático inútil que no pudo con el paquete: Loret de Mola

Carlos Loret de Mola sostiene que el presidente López Obrador fácilmente podría "desactivar" esas "bombas" en su gobierno apostando por la técnica, corrigiendo sus malas ideas y limpiando la administración, pero se lo impiden la soberbia y los prejuicios, por lo que AMLO será será recordado como "el simpático inútil que no pudo con el paquete".

"Se ha aliado con los corruptos del pasado para dejarlos impunes y encubre a los corruptos del presente porque no puede aceptar que el fango llegó a casa ", señaló Loret sobre AMLO y la corrupción .

Escándalos como los videos recibiendo dinero en los que aparecen los hermanos de AMLO, su secretario particular y su oficial mayor sólo han aumentado la percepción nacional de corrupción, según el columnista.

El periodista apuntó que algo similar ocurre con la inseguridad y la fallida estrategia de AMLO de "abrazos, no balazos". "Está claro que la estrategia es un fracaso, pero no se ve intención de enmendarla", lamentó.

Como ejemplo de lo anterior, señaló su postura ante la pandemia de Covid-19, que fue minimizado en un principio, y a medida que la evidencia científica se acumulaba muchos gobiernos rectificaron, pero no el de López Obrador.

" Es un presidente que no confía en los expertos porque los considera parte de una élite privilegiada, a partir de prejuicios: porque fueron becados por gobiernos pasados, colaboraron con esas administraciones, estudiaron en el extranjero", criticó.

"Tuvo todo para ser un gran presidente, pero AMLO se perfila para ser el simpático inútil que no pudo con el paquete ", advirtió el periodista.

En su columna de opinión publicada en The Washington Post el 10 de enero del 2022, Loret de Mola aseveró que AMLO será recordado como un "simpático inútil", pues ha gozado de gran popularidad pese a ser un mal presidente.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola declaró que AMLO se perfila para ser el "simpático inútil" que pudo ser un gran presidente , pero "no pudo con el paquete" debido a su soberbia y prejuicios.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.