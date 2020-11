AMLO sigue de terco y no reconoce la victoria de Joe Biden

México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, sigo en la negativa de reconocer al candidato demócrata Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos, tras ganar los comicios celebrados este 3 de noviembre, en una de las elecciones más polémicas en la historia del país.

Al momento de dar a conocer a victoria de Joe Biden sobre su contrincante, el presidente Donald Trump, diferentes líderes mundiales del continente americano y europeo, felicitaron y reconocieron al candidato demócrata como el próximo presidente de Estados Unidos.

En los últimos días, incluso, el Papa Francisco emitió su postura sobre las elecciones de Estados Unidos, refrendando su apoyo para trabajar en pro de los estadounidenses con Joe Biden.

Este fin de semana el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, también reconoció el triunfo de Biden contra Trump, pues con este último ha mantenido una tensa relación política desde que el republicano entró al poder en el 2016 y que la pandemia de Covid-19 elevó los ánimos.

Sin embargo, AMLO sigue sin reconocer a Joe Biden, con la justificación de que México no debe intervenir en la política de otros países, pues el anuncio de la victoria del demócrata no ha sido hecho por las autoridades electorales de Estados Unidos.

Nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un Gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido", afirmó Andrés Manuel el miércoles en su conferencia matutina.

López Obrador, que se declara izquierdista, atribuye su postura a la doctrina Estrada, una política histórica de México que consiste en respetar la autodeterminación de los pueblos y no intervenir en la política de otros países.

Pero muchos le han señalado que México ha intervenido activamente en la crisis de Bolivia, pues refugió el año pasado a Evo Morales y no dudó en felicitar la victoria de Luis Arce el mes pasado sin haber concluido el recuento electoral.

Durante la conferencia matutina del 11 de noviembre, López Obrador indicó que de emitir una postura o poner en contacto con el equipo de Joe Biden, quienes habían solicitado hablar con él, es intervenir en la política de Estados Unidos, recordando que su administración tiene presente la Doctrina Estrada.

Además, aseveró que el no fijar una postura no pude traer represalias al Gobierno de México, porque sólo se están respetando las políticas internas del país.

Si no reconocemos van a haber represalias, no. No tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios. No somos colonia, somos libres. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero".