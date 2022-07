AMLO sugiere salida de México del T-MEC por “soberanía”, pero mete reversa

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, si implicaba ceder soberanía, México no aceptaría lo que se dicte en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, sugiriendo que existe la posibilidad de abandonar el acuerdo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que a pesar de que Estados Unidos sea el mercado más importante del mundo, como gobierno no aceptarían acuerdo que implique entregar la independencia de México a gobiernos extranjeros. Sin embargo, López Obrador descartó que una salida o ruptura del T-MEC sea necesaria .

Ante la insistencia de medios sobre el tema, el presidente dijo que ese escenario se descartaría, pues no era conveniente para México, porque insistió en que el gobierno mexicano no está violentando los acuerdos.

"¿Y por qué no va a haber ruptura? No sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes", dijo el mandatario.