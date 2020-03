AMLO supervisa carretera a Chihuahua en La Tuna, Badiraguato

Culiacán.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo este domingo en La Tuna, Badiraguato, con el fin de supervisar los avances de la construcción de la carretera que conecta la sierra de Sinaloa con Chihuahua, hasta Guadalupe y Calvo.

Al recorrer el camino, el presidente reconoció la labor de los ingenieros encargados de ejecutar la obra y llamó a las tres empresas que obtuvieron la licitación de la misma, a hacerla de forma transparente, limpia y sin moches.

Acompañado del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel y la alcaldesa de Badiraguato, Lorena Pérez Olivas, el mandatario sostuvo un evento muy reducido, pues únicamente acudieron algunos trabajadores de las empresas constructoras y medios de comunicación.

López Obrador garantizó la conclusión de la carretera en los próximos dos años y aseguró que los 800 millones de pesos que restan de inversión para continuarla y culminarla.

Informó sobre la cantidad de apoyos que se ha entregado a la población de Badiraguato y reiteró el compromiso de continuar con los beneficios.

Carretera

Hasta el momento,la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, presenta un avance del 80 por ciento con una inversión mil 300 millones de pesos y el objetivo es conectar a Sinaloa con Chihuahua vía terrestre con fines comerciales y turísticos.

El proyecto estima beneficiar a más de 100 mil personas que habitan en 19 localidades de la zona serrana.

El presidente de la República, informó que serán en total se invertirán 2 mil 600 millones de pesos y se estima que sean mil 266 vehículos los que circules por día a través de esta carretera.

El gobernador Quirino Ordaz resaltó la importancia de que el presidente López Obrador haga este tipo de visitas pues es histórico, que un presidente visite la sierra de Sinaloa, suceso que jamás había ocurrido.

"Es impresionante el derribar esta parte de la sierra para abrir un camino al desarrollo, al crecimiento y de oportunidades, los habitantes serán ampliamente beneficiados, habrá comercio, turismo porque es la primera conexión por tierra de Sinaloa con Chihuahua", dijo.

Destacó que AMLO fue el primer presidente que apoyo la creación de esta carretera, puesto que, otros gobiernos se habían negado a invertirle.

Respuesta de AMLO

Por su parte, el mandatario nacional convocó a los trabajadores de la obra presentes a sumarse para ejecutar una buena obra y dejar los mejores resultados.

Resaltó que en pasados gobiernos, la corrupción siempre fue un mal que estuvo presente en cada obra ejecutada. Dijo que dejaron "un cementerio de obras" inconclusas que, ahora, están el proceso de litigio y que las empresas constructoras tenían más abogados que albañiles o ingenieros.

"Mucho depende de la responsabilidad de las empresas, si tenemos problemas con una empresa, es un papeleo gigante para reiniciar la obra, ahora queremos que sea distinto que no les falte el presupuesto y no se pida dinero ni extorsión", dijo.

Coronavirus

"Vamos a salir de esta", así se refirió el presidente de la República ante el caso contingencia por la que atraviesa México, provocada por la epidemia del coronavirus; mientras que el gobernador del estado le garantizó su apoyo y respaldo en tanto a medidas y recomendaciones emitidas por su gobierno.

Dijo que, los conservadores han criticado sus mecanismos de protección por qué, les conviene y aseguró que, no se pondrá en cuarentena a pesar de haber tenido contacto con contagiados, porque el país, lo necesita para dirigir a México.

"No puedo ponerme en cuarentena porque se requiere de que haya conducción en el país, los conservadores quisieran que, me apartara y desapareciera, quisiera que fracasará la Cuarta Transformación, pero pues no les vamos a dar el gusto", dijo.

Por su parte, Ordaz Coppel expresó su preocupación por la estabilidad económica ante la contingencia sobre todo, por que la principal recomendación es que la ciudadanía permanezca en sus casas; sin embargo confío que con el liderazgo de AMLO, el país encontraría la forma de sobrevivir a la epidemia.

Exhortó a la población a prevenir y no caer en psicosis, acatar las instrucciones de las autoridades y no compartir información falsa o que no tengan un respaldo oficial. Agregó que, tampoco es momento para "sacar raja política", y aprovecharse de la situación para atacar al gobierno actual.

"Lo más importante es la línea del presidente, no es momento de protagonismo, es hacer una verdadera alianza para que, nuestro país salga adelante", manifestó.

Precio para el maíz

Otro de los temas que fueron destacados sobre el encuentro con los constructores, fue la fijación del precio de comercialización del maíz.

El gobernador aplaudió la voluntad del Gobierno Federal para fijar un precio de 4 mil 150 pesos por toneladas de maíz.

"Una condición para agradecerle a nombre de los productores por el gran apoyo del maíz, es vital y es lo más importante para el campo se da en un momento muy oportuno por la crisis sanitaria, va traer certeza, seguridad" expresó.

A ellos, AMLO agregó que, además de este impulso, el programa Sembrando Vida para todos aquellos agricultores con tierras que no puedan sembrar por falta de capacidad o recursos.

Dijo que, es Sinaloa se van a sembrar 25 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, dando trabajo a más de 10 mil sinaloenses y hasta el momento, ya se inscribieron al programa 2 mil sembradores.