AMLO tan bien de salud que "ya quiere salir a trabajar": López-Gatell

CDMX.- Este miércoles 3 de febrero el Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez informó que la salud del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es “excelente” .

Leer más: En vivo: Conferencia Covid-19 hoy miércoles 3 de febrero

Hoy se cumplen once días desde que el mandatario informó que resultó positivo a una prueba contra el Covid-19, tiempo en el que presentó solo algunos síntomas leves según la información proporcionada por las autoridades mexicanas.

Durante el evento realizada diario en Ciudad de México (CDMX), particularmente en Palacio Nacional, el funcionario encargado de difundir información sobre la pandemia aseguró que el líder del Ejecutivo Federal es “prácticamente asintomático”.

López-Gatell dijo que la salud del Presidente en este momento es buena, a tal grado que AMLO "ya quiere salir", aunque la indicación de su equipo médico es que permanezca bajo revisión por lo menos hasta el lunes 8 de febrero.

"La salud del Presidente, excelente, excelente, y esto lo digo como uno de sus subordinados porque hoy tuve varias llamadas", dijo el Subsecretario refiriéndose al Presidente de México.

Leer más: Guanajuato: contagios, defunciones y vacunas contra el Covid-19 hoy 3 de febrero del 2021

No ha parado prácticamente, no ha parado y me consta", agregó.