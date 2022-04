AMLO tiene a todos hablando de la reforma electoral para no hablar de inseguridad: Ricardo Anaya

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya criticó que el presidente AMLO utiliza la reforma electoral para desviar la atención sobre otros problemas más graves, como la inseguridad en México.

En un nuevo video publicado este lunes 4 de abril de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya calificó a Andrés Manuel López Obrador como un "campeón en distractores" y alguien que "manipula la conversación nacional", pues habla de una reforma electoral que ni siquiera tiene los votos para manipular la conversación pública.

"Ahora tiene a todos hablando de una reforma electoral que ni siquiera es una iniciativa, que si lo fuera no tiene los votos para pasar, y que de pilón es un completo disparate, pero ahí tiene a todo el mundo hablando de eso, ¿sabes para qué? Para que no hablemos de problemas gravísimos como el de la inseguridad y la violencia", aseveró Anaya sobre AMLO y la reforma electoral.

El panista recordó que en las últimas semanas se han registrado masacres en estados como Michoacán y Zacatecas, así como asesinatos de periodistas, destacando que en lo que va del sexenio de AMLO suman ya 110 mil homicidios dolosos.

Ricardo Anaya comparó que la guerra en Ucrania por la invasión rusa ha dejado alrededor de mil 100 civiles muertos después de un mes, pero la guerra del narco en México cobra ese mismo número de vidas cada 12 días. "Es una verdadera tragedia", comentó.

Por ello, criticó que el presidente López Obrador, quien debería ocuparse de resolver el problema de la violencia, prefiere ocuparse en cuánta gente lo apoya en la consulta popular de revocación de mandato, a la cual se refirió nuevamente como un "fraude".

"Lo más triste es que quien debiera ocuparse de parar esta violencia anda ocupado en ver cuánta gente sale a pedir 'que siga' de presidente, en una dizque consulta que en realidad es un fraude. Está clarísimo que a López Obrador no le importa tu seguridad, sólo le importa su popularidad", opinó.

En tres puntos, el excandidato presidencial del PAN expuso por qué la inseguridad ha empeorado en el país: primero, porque AMLO no se toma en serio el tema e incluso se burla; segundo, porque el presidente no entiende el tema de la inseguridad y su estrategia de "abrazos no balazos" no sirve; y tercero, porque AMLO "se lava las manos" en lugar de actuar.

Por último, propuso cuatro acciones para hacer frente a este problema: prevenir con inteligencia y acciones focalizadas, acabar con la impunidad, una reforma profunda al sistema de justicia, así como invertir recursos suficientes con rendición de cuentas. "Nada de esto es fácil, y lleva tiempo, pero ya es hora de empezar a hacerlo de verdad", añadió Ricardo Anaya.