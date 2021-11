AMLO tiene poco que enseñar en lucha contra la corrupción: Financial Times

En la publicación del Financial Times también se destaca que muchas de las denuncias por corrupción presentadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han dado pocos resultados penales.

Christine Murray cuestionó si Lozoya seguiría gozando de sus privilegios si la periodista de El Financiero, Lourde Mendoza, no lo hubiera exhibido cenando en el lujoso restaurante Hunan.

Aunque el presidente de México consideró ante el Consejo de Seguridad de la ONU a la Cuarta Transformación como un ejemplo en la lucha contra la corrupción, Murray apuntó que basta con revisar los datos para notar que no el gobierno de López Obrador no está dando resultados ante este problema.

En un artículo publicado en el Financial Times, la periodista Christine Murray criticó que la lucha contra la corrupción de AMLO es una " estrategia profundamente influenciada por la política y con poco que mostrar ".

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) tiene poco que enseñar en la lucha contra la corrupción , pese a que se trata del estandarte de su gobierno y el principal tema que expuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, señaló el diario británico Financial Times .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.