AMLO tiene preparada solicitud de juicio contra expresidentes de no juntar las firmas

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó en La Mañanera que está preparando la solicitud al Congreso para realizar la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes si no se lograran recabar las firmas de los mexicanos a un día de terminar con el lapso de solicitud.

AMLO aseguró que hasta el momento se han juntado cerca de 800 mil firmas de un millón 600 mil que establece la ley para solicitar la consulta ciudadana en el próximo proceso electoral.

Tengo la información de que llevan 800 mil firmas, ya está el tiempo muy metido, ya se avanzó en el tiempo. Les puede ganar el tiempo, sin embargo, es muy bueno el que estén llevando este ejercicio”, declaró Andrés Manuel.

Sin embargo, el mandatario indicó que de no llegar a la meta con el número de firmas, él ya está preparando un escrito donde, como última instancia, solicitaría que se realice la consulta ciudadana.

“Si no se llega al número de firmas tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que voy a revisar para solicitar la consulta, tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de qué haré si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, entonces habrá solicitud de consulta porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo representaría mañana el escrito correspondiente”, aseveró AMLO.

Por ley, la legislación establece que los ciudadanos pueden solicitar una consulta mediante la recogida de firmas entre el 1 y el 15 de septiembre de cada año. En este periodo, habitantes han pedido una votación para que la gente decida si las autoridades deben investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los últimos cinco expresidentes de México.

Diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por AMLO, ya presentaron la solicitud ante la Cámara de Senadores, sin embargo esta fue rechaza, por ello se optó por recabar las firmas a lo largo del territorio mexicano como segunda opción.

En última instancia será el mismo presidente quien solicite al Congreso realizar la consulta ciudadana, tal como ha anticipado López Obrador, quien además reconoció el trabajo de los mexicanos al recabar las firmas en las calles del país.