AMLO tomará lujoso megaproyecto que Peña Nieto dejó abandonado

Ciudad de México .-El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivará el megaproyecto inmobiliario que perfiló su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, en el Campo Militar de Santa Fe, propiedad de la Sedena.

Dicho plan quedó congelado en la pasada Administración ante la falta de permisos de uso de suelo por parte de la CDMX, que encabezaba el perredista Miguel Ángel Mancera, debido a problemas de tránsito y abasto de agua en la zona.

Millonarios ingresos

Ayer, en conferencia, López Obrador reconoció que se pretende echar mano de 30 hectáreas --de un predio de 150 hectáreas-- para obtener entre 20 mil y 30 mil millones de pesos.

"No se va a saturar. Estamos hablando de dejar la mayor parte del terreno como área verde, o sea, no va a ser una inmobiliaria privada, no es un negocio privado.