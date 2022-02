¿AMLO torero? Víctor Trujillo se lanza contra el presidente con CARICATURA

Ciudad de México.- Ante la polémica desatada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras pedir una "pausa", en las relaciones con España. El comunicador Víctor Trujillo contestó a la situación con una caricatura.

Fue a través de sus redes sociales que Víctor Trujillo, compartió la ilustración del garabatero, Pacasso en la que se ve a AMLO vestido de torero.

"Vamos a una breve pausa, y regresamos con ustedes-, dice el Finito de Macuspana en el burladero", haciendo referencia a la declaración de López Obrador.

Tuit de Víctor Trujillo

Cabe recordar que el pasado miércoles, durante la conferencia la mañanera, AMLO dijo con España era mejor darse una "pausa", en las relaciones, esto debido a algunas denuncias sobre supuesta corrupción en contra de dos empresas del rublo energético de España.

Pese a su controvertida declaración que causó la desaprobación del gobierno de España, este jueves el mandatario mexicano aclaró que no habló de una ruptura en las relaciones, sino más bien de un descanso en las mismas por el bien de los dos países.

"Lo que dije ayer es 'Vamos, por el bien de nuestros pueblos, en tener una pausa'. No hablé de ruptura. No. Y vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente", mencionó AMLO.