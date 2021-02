AMLO tuvo síntomas covid el sábado y el domingo ya tenía el virus en los pulmones

México.- Tras dos semanas en aislamiento por sufrir Covid-19, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al fin regresó a las conferencias Mañaneras, donde comentó cuales fueron los sintomas que sufrió al padecer de este virus.

"Estuve con molestias, lo que ya todo el mundo que ha padecido la enfermedad sabe, dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura, y fui saliendo en la medida en que me aplicaron el tratamiento y que empecé también a ejercitarme a caminar a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante" reveló López Obrador en la Mañanera de este 08 de febrero.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó que había dado positivo a Covid-19 durante la noche del pasado 24 de enero, horas después de que terminara una gira por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

Sin embargo, en la conferencia Mañanera de este 08 de febrero, reveló que habría sido desde el sábado 23 de enero cuando comenzó a sentir síntomas de Covid-19, por ello decidió realizarse una prueba rápida, la cual resultaría negativa.

Fue debio a que los malestares del sábado continuaron hasta el domingo, que se decidió realizar otra prueba rápida y una de PCR, en estas últimas, la primera resultaría negativo de nuevo y la segunda positivo.

"En mi caso fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna porque tuve síntomas un sábado, estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida y salí negativo, al día siguiente, al estar aquí me hice la prueba, dos, una rápida de solo de nariz y también salió negativa, sin embargo en la prueba que se hace en la nariz y en la garganta, ya más tarde me registraron que estaba positivo, esto el domingo" declaro AMLO en la Mañanera.

El viernes 05 de febrero López Obrador finalmente dio negativo a la prueba de Covid-19, por lo que se mantuvo en aislamiento unos días, hasta que finalmente, este lunes regresó a las Mañaneras.

Primero dar gracias al creador, la naturaleza y la ciencia, porque salí bien, sano, tengo en mi mente a quienes han perdido la vida por esta terrible pandemia.

Agradeció el presidente de México, así como también a todo el equipo de médicos que le cuidaron durante su enfermedad.

Entre ellos al doctor Jorge Alcocer, que fue el que coordinó a los médicos, Alejandro Svarch, internista, al doctor José Rogelio Pérez Padilla, un especialista en enfermedades pulmonares del INER , doctor Patricio Ortiz, de cardiología, al doctor Ricardo Sánchez Santana de la Secretaría de la Defensa, médico militar, y dos médicos del Instituto de Nutrición, el doctor Guillermo Ruiz Palacios, infectólogo, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la doctora Sandra López.

En la misma conferencia de prensa, reveló que tras sufrir de sintomas por 24 horas, el domingo se le realizó un estudio en los pulmones donde se obtuvo como resultado que el virus ya se encontraba en dichos organos.

El domingo que me hicieron la radiografía pues el virus ya estaba en los pulmones y había que drenarlo, por eso el tratamiento antiviral al día siguiente

Sobre como se curó de la enfermedad, reveló que participó como sujeto de prueba en una investigación que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán sobre un tratamiento contra el Covid-19.

El cual consiste en la administración de medicamentos antivirales para el drenado del virus en los pulmones y medicaments desinflamatorios.