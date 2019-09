AMLO usa playera en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa

CDMX.- Este jueves 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador portó una playera alusiva durante la conferencia de hoy.

Al iniciar su conferencia matutina de este día desde el Palacio Nacional, el mandatario explicó que los padres de los 43 estudiantes les proporcionaron playeras a él y su equipo como una manera de mostrar su apoyo al esclarecimiento del caso.

Ellos me dieron esta playera de apoyo y me la puse, me pidieron que me la pusiera", detalló.