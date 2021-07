"AMLO va contra los que traen micrófonos y no contra los que portan cuernos de chivo": Lilly Téllez

México.- La senadora panista Lilly Téllez acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de "cobarde", al arremeter este contra los periodistas y no contra los grupos de delincuencia organizada que operan en la república mexicana.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el máximo mandatario expuso que el periodista Carlos Loret de Mola debe estar "preocupado" al haber participado en la grabación de un video donde aparece Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la extinta Policía Federal, mano derecha de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y quien el pasado 5 de julio fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Esto luego de que Loret de Mola revelara un video en el que se ve al hermano menor de los López Obrador recibiendo 150 mil pesos, provistos en un sobre amarillo, de manos de David León, excoordinador de Protección Civil.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora federal sonorense compartió una publicación donde se coloca un pedazo del acto público del jefe del Ejecutivo, en el que señala que hay medios de comunicación "vinculados a la corrupción, al poder", luego que fuera cuestionado por el video de su hermano Martín Jesús, conocido como "Martinazo".

Ante ello, Téllez reprochó que desde la figura presidencial y haciendo uso de los recursos públicos, el titular del Poder Ejecutivo Federal "calumnie" al conductor de W Radio y colaborador del portal Latinus, tras que este comprobara supuestos actos de corrupción por parte de familiares del mandatario federal.

En la rueda de prensa, el presidente López Obrador recordó que el ex reportero de Televisa participó en un "montaje" junto a Cárdenas Palomino en la detención de Israel Vallarta, a quien se le acusó, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, de pertenecer al grupo de secuestradores conocidos como "Los Zodiacos".

Sostuvo que "ellos están metidos en muchas cosas", refiriéndose a Loret de Mola, además de calificar su trabajo periodístico como "corrupto" e "inmoral".

Por dichas declaraciones, la militante de Acción Nacional enfatizó que los dichos de López Obrador corresponden a una "cobarde intimidación", misma que es "propia de su talante antidemocrático".

Asimismo, tildó como cobarde el hecho de que el mandatario federal vaya contra "quienes cargas micrófono y no contra quienes cargan un cuerno de chivo", haciendo alusión en esto al contraste entre cómo trata el presidente a los medios de comunicación y a los grupos del narcotráfico.

Lo último, recordando que apenas esta semana el jefe del Ejecutivo aseguró que él continuará con su estrategia de seguridad de "abrazos y no balazos" aun cuando esta no ha dado resultados, pues los índices de homicidios crecen cada vez más, a la vez que enfatizó que él no desea que se abata a los criminales.