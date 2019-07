AMLO va por programa contra adicciones: "Los vamos a abrazar"

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un programa en contra de las adicciones en México, el cual aparentemente contará con clínicas. "Nunca más se les va a dar la espalda, los vamos abrazar", dijo refiriéndose a los jóvenes con problemas de adicción, a quienes considera que en sexenios anteriores se exhaltó a la drogadicción antes que prevenir este problema.

Para lograr enfrentar este problema, López Obrador dijo que coordinará esfuerzos con varias dependencias en las que están implicadas seguridad, salud, reformas políticas, entre otras cosas.

El mandatario mexicano mencionó a grandes rasgos el panorama socio-político de México anterior y las acciones que se han realizado hasta la actualidad. Indicó que se encuentra atendiendo uno de los problemas que más preocupan a la sociedad: la inseguridad. El cual están atendiendo todos los días, y dijo que este problema "era una cadena" pues se relaciona a muchos factores.

Para poder traer buenos resultados, se ha trabajado en materia política y social. Indicó que el tema de la salud continúa pendiente, pero es una tarea en la que trabajara con una gira a hospitales para revisar la situación específica que enfrenta cada institución.

Nunca más se les va a dar la espalda, los vamos abrazar: los jóvenes y la adicción en México

Los vamos abrazar, dijo López Obrador, respecto a los jóvenes con problemas de adicción, los cuales considera que se deben a muchos factores sociales y psicológicos; algunos de ellos ya se están atendiendo.

El presidente de México dijo que no había anunciado un plan contra las adicciones porque no se contaba con este, y que no se trataba tan sólo de una campaña mediática. "Lo principal es que haya trabajo, que haya tranquilidad".

Como nunca se está atendiendo al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre; Los neoliberales comenzaron a saquear, tenían la idea de que si les iba bien a los de arriba todo iba estar bien; si llovía arriba, goteaba abajo

Dijo AMLO, quien para lograr esto indicó que se debe procurar desde el gobierno que haya una buena distribución de los ingresos de la nación, y para esta tarea el combate a la corrupción es prioritario.

Considera el presidente que la pobreza se extiende mientras no se atiendan las causas que lo originan: "el saqueo, la corrupción, desigualdad, empobrecimiento, abandono del campo, abandono de los jóvenes", lo cual indicó que se está atendiendo y que "lleva tiempo pero nos dará fundamento para pacificar el país: Eso es lo básico".

En cuestión de seguridad, su plan de protección para los ciudadanos es la Guardia Nacional. Sin embargo atender a los jóvenes para prevenir adicciones es prioritario para que los esfuerzos para erradicar la inseguridad sean duraderos.

No existía un sistema de atención al problema de las adicciones, por eso nos llevó tiempo la presentación de este programa. No es nada más iniciar una camapaña para evitar el consumo de drogas.

"¿Cómo atender (las adicciones) sin clínicas?", agregó el presidente, quien ha indicado que no se ha creado nada para atender desde la visión de salud. "Es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo, sin que se hiciera nada por detenerlo. Al contrario, se hizo apología de todo lo relacionado con la drogadicción: se exhaltó, y se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas".

Todo esto detonó en el programa de prevención al consumo de drogas. "Sabemos que podemos atender y disminuir el problema de las adicciones. Para que los jóvenes sean felices sin la necesidad de recurrir a las drogas"

Estoy seguro de que vamos a contar con el apoyo de todo el pueblo, le tengo mucha fe a los jóvenes de México. Nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar, los vamos a proteger, para que no se sientan solos, para que no se sientan vacíos, para que no tomen conductas antisociales, y que los enganchen, y que terminen formando parte de la delincuencia

Apuesta el presidente de México por atender a los jóvenes, y los problemas socioculturales que además de propiciar las adicciones, adentran a los ciudadanos a una vida de delincuencia y apariencias, lo que propicia un ambiente social de alta criminalidad.

La felicidad efímera y la narcocultura

AMLO propone a la sociedad y los jóvenes no tomar un camino de felicidad efímera, "que no se confundan, que no apuesten a una felicidad efímera, al ojo barato, a la ropa de marca, carros último modelo, las alhajas, eso no es lo más importante en la vida".

Esta cultura a la que hace referencia es la narcocultura, en la que predominan los grandes autos, drogas y lujos (como animales exóticos), la vida efímera y el dinero fácil, donde poco a poco se olvida "lo más importante de la vida" y la familia.

En el caso de los jóvenes querer mucho a sus padres, sobre todo a sus mamás, que tanto quieren y sufren por sus hijos

El presidente mexicano dijo que tenía fe de que será apoyado por la sociedad mexicana en el combate a las adicciones.

Lo más importante en la vida es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo, como siempre sostengo, sólo siendo buenos podemos ser felices, de buen corazón, vamos a tener felicidad verdadera

López Obrador indicó que la búsqueda de una felicidad sana, sin dañar a otros, "estar bien con el próijmo" nos dará tranquilidad a todos.