AMLO ve baratos y hasta ridículos los lujos del narco

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrado (AMLO) ve baratos incluso hasta ridículos los distintos lujos que narcotraficantes y grupos armados tienen.

Esto según López Obrador tiene que ver con el uso de autos de lujo, ropa de marca, joyas, residencias, incluso andar con mujeres muy guapas.

Sin embargo todo se originó debido a una pregunta que le hicieron sobre qué está haciendo el gobierno debido al video que comenzó a circular y que muestra supuestamente al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho lanzando una amenaza a sus enemigos y una petición a AMLO.

AMLO respondió que su gobierno estará alerta, pero que no todo obedece a lo que se está queriendo expresar; "no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad (...), debe de haber respeto a las autoridades".

Para ver el momento exacto ver en 1 hora con 38 minutos.

"No es vida andar de un lado para otro, escondiéndose cuánto sufrimiento a la familia (...), no se logra nada estar mandando mensajes..."

Y nada de estar de galanes con el uso de autos de lujo, ropa de marca, joyas, residencias, incluso andar con mujeres muy guapas esos son lujos baratos, incluso hasta ridículos.

El supuesto video del Mencho contra sus enemigos y el reto hacía AMLO

Ayer EL DEBATE publicó que un video que ha circulado en redes muestra el momento en el que supuestamente el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho asegura que su organización criminal no secuestra, no cobra piso, no roba a la gente y mucho menos extorsiona. Todo lo anterior supuestamente lo da a conocer en un video en el que aparece en compañía de las personas que integrarían su organización, que hasta el momento es la más temida en México.

“Nosotros, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) nos deslindamos y hacemos saber a la ciudadanía que no tenemos nada que ver con ningún acto delictivo efectuados en los estados de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua”, declara supuestamente El Mencho.

Asimismo dice que ellos no tienen nada que ver con las casas de seguridad que se han encontrado con “muertos y gente amarrada”, las cuales se ubicaron en el estado de Jalisco. Por ello piden que se le pregunte al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ya que aseguran que él es la única persona que sabe de quién son esas casas de seguridad.

El Mencho reveló que los propietarios de dichos inmuebles pertencen a Martín Coronel, alias El Águila y de Esteban Rodríguez, El Güerito, quienes ambos, asegura, están protegidos por Alfaro.

Por otra parte el presunto líder del CJNG pidió a AMLO investigar la cuentas que supuestamente tiene Alfaro en Suiza y las Islas Caimán, dinero que al parecer recibe de Martín Coronel y Esteban Rodríguez”.