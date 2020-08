AMLO: videos sobre sobornos en caso de Emilio Lozoya es asunto de Estado y de primer orden

Guerrero.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró en La Mañanera, desde Acapulco Guerrero que la difusión de los videos de de los presuntos sobornos que involucran a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el caso Odebrecht y Agronitrogenados, es un asunto de Estado y de primer orden.

AMLO aseguró que esta evidencia puede ayudar a esclarecer este caso de corrupción en la vida política de México, sin embargo quedará a consideración, según su relevancia en el caso, si sean dados a conocer dichos videos.

Es un asunto de Estado, pueden los constitucionalistas, los abogados pueden buscar la forma sin violar el llamado debido proceso, o decir, ni modo esta prueba que no tiene mucha importancia en lo legal si es muy importante para la purificación de la vida pública de México, que al final eso está por encima de cualquier procedimiento legal”, declaró el mandatario.

Sin embargo, el presidente insistió que la difusión de estos videos es importante para que los mexicanos conozcan la forma en cómo se realizaban los sobornos dentro de los altos mandos del Gobierno.

Que se conozca el video si existe, sería extraordinario que la gente vea, si es sobre dinero. cómo se reparte el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraban conciencia, cómo se compraban los votos para no regresar a lo mismo, yo sí tú el favor de eso”, destacó.

AMLO explicó que según los expertos los videos no son de mucha relevancia dentro del caso y las investigaciones, sin embargo, a nivel personal, el mandatario aseguró que son de mucho valor moral para demostrar a los mexicanos los fraudes que han existido en el Gobierno.

Estaba preguntando con abogados y me dicen que las pruebas de este tipo parece que no son de tanto valor en los juicios en lo estrictamente legal puede ser que no tenga un valor en lo legal pero en lo moral son primer orden”, mencionó López Obrador.