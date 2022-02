AMLO violó la ley al señalar supuesto sueldo de Carlos Loret

México.- Durante la conferencia matutina del día de ayer, Andrés Manuel López Obrador llamó mercenarios a los periodistas al señalarlos de atacar a su gobierno y exhibió el presunto salario del comunicador Carlos Loret de Mola, quien días pasados publicó un artículo especial en el que revelaba un presunto conflicto de interés de uno de los hijos del presidente.

Las declaraciones de AMLO llegan tan solo un día después de que asesinaran a otro periodista en el país, sumando así seis casos en lo que va del 2022, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras.

Esta cifra es alarmante debido a que en todo el 2021, ocurrieron siete asesinatos de periodistas, lo que ubicó a México, por tercer año consecutivo, como el país más peligroso del mundo para la prensa. Especialistas en derecho, politólogos y líderes de opinión criticaron en entrevista para Debate el actuar del mandatario hacia la prensa mexicana y por revelar información que consideraron que podría estar violentando la Constitución.

¿Qué dijo AMLO?

En la conferencia matutina del 11 de febrero, López Obrador señaló que “la mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos, que no son como ustedes, son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación”, dijo el presidente.

Desde Hermosillo, Sonora, el mandatario agregó que las empresas de comunicación presuntamente necesitan tener influencia en el gobierno, doblar a los gobiernos, para recibir canonjías, contratos jugosos de obras. “Eso ya se terminó y eso los enoja mucho, entonces, por eso estos personajes golpeadores, por eso hablo de mercenario. ¿Qué es un mercenario? El que se vende o se alquila para golpear, que no lucha por un ideal”, lanzó.

Durante la conferencia, el mandatario criticó por nombre a Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Carlos Loret de Mola, quien en su medio Latinus reveló que un hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en 2019 en una casa en Houston, Texas, de un contratista de Petróleos Mexicanos.

Con el uso de la pantalla, el mandatario exhibió que presuntamente Loret de Mola percibe más de 35 millones de pesos al año, mientras que él como presidente de México solo gana 2 millones de pesos.

El mandatario se quejó de los supuestos ataques contra sus hijos. “No hay conflictos de intereses, pero además ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar. Es un montaje de Loret de Mola, bueno ya, [están] estos ataques a mis hijos, pero no es a mis hijos, es a mí”, insistió.

A esto, el comunicador Carlos Loret de Mola respondió a través de su cuenta de Twitter: “El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y, encima, me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”. Al respecto, agregó en un video que el presidente “está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico”.

Datos personales

Tras calificar como desafortunada la forma de actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador por los ataques personales al periodista Carlos Loret de Mola, el abogado constitucionalista Saúl Lara Espinoza precisó que el mandatario mexicano está violentando la Constitución Política, sobre todo el artículo sexto, además de la Ley General de Protección de Datos Personales.

Opinó que López Obrador es un jefe de Estado que está tomando revancha personal ante el ejercicio periodístico de Carlos Loret de Mola y que, independientemente de lo que gane el periodista, no es justificación para que un jefe de Estado viole la Constitución y lo exponga en la forma en que lo hizo.

“Aquí se está violando el artículo sexto constitucional y la Ley General de Protección de Datos Personales. Y tiene que tomar cartas en el asunto el INAI, es el obligado de remitir este caso ante la Fiscalía General de la República, y aquí vamos a ver si esta Fiscalía procede autónomamente”.

El jurista recordó que cuando López Obrador tomó posesión del cargo como presidente de la República, protestó cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen, pero aquí está viendo como un asunto personal el tema de los supuestos bienes de su hijo, en lugar de mandar el presidente a realizar una investigación.

Lara Espinoza señaló que esta postura del presidente de México es muy delicada, peligrosa para los mexicanos y para la libertad de expresión, sumamente grave, sobre todo porque deja expuesto al periodista en cuestión.

Posibles acciones legales

El Dr. Gonzalo Armienta Hernández, como abogado constitucionalista y especialista en impuestos, consideró que el presidente, una vez que termine su fuero al finalizar su gestión, podría ser sujeto a una inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como a una sanción económica por el incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales.

La multa sería de 100 a 160 mil salarios mínimos (de 17 mil 287 pesos a 27 millones 659 mil 200 pesos actuales) por violar el tratamiento de datos personales del periodista Carlos Loret. Esto podría ser efectivo una vez que termine el fuero constitucional de AMLO.

Explicó que en estos momentos solo podría recibir un apercibimiento por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por incumplir con la ley y la confidencialidad de dicha información. Es facultad del INAI señalar o denunciar el incumplimiento de esta norma jurídica, indicó.

Cuestionado sobre si López Obrador pudo haber violado el Código Fiscal de la federación, el Dr. Armienta consideró que no es así, ya que esta normativa rige para la autoridad fiscal —el SAT— quien no puede dar a conocer datos que aparezcan en la contabilidad de una persona; inclusive, al preguntarle en caso de haber una investigación fiscal contra un particular o empresa tampoco podría hacerla pública el presidente de México, pues violaría el debido proceso, la investigación se caería y sería nulo el caso.

El mandatario nacional debe ser el primero en respetar las leyes, planteó Armienta Hernández, coordinador general de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UAS.

Además descartó que, de acuerdo a las declaraciones de AMLO, tampoco se configura algún daño moral por calumnias o difamación.

INAI

En respuesta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) publicó que se mantiene atento a la denuncia que esta situación pueda presentar, cumpliendo con los requisitos respectivos y a través de los medios establecidos para tal efecto, en caso de advertir una presunta transgresión al marco jurídico aplicable, en perjuicio de su derecho a la protección de datos personales.

Aclaró que en el sector público, el derecho a la protección de datos personales está regulado por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), legislación que resulta aplicable al caso concreto.

Terrorismo fiscal

Para el analista político Fernando Zepeda, el presidente López Obrador se está equivocando; y Carlos Loret de Mola, como muchos otros periodistas, si no está en una función pública, si no está devengando un salario dentro de algún cargo de gobierno, no tienen por qué estarlo persiguiendo de manera fiscal.

“Eso es terrorismo fiscal. Creo que ya el presidente López Obrador se está pasando, no solamente contra Loret de Mola, sino contra varios más periodistas que en las Mañaneras los han estado descalificando, todo porque la mayoría de estos periodistas que él descalifica son gente que opina contrario a lo que él dice y hace”, sostuvo.

En este tenor, añadió que dentro de una democracia como la que tiene México, se deben de respetar todas las voces, sobre todo y particularmente, las que disienten, las que están criticando acciones de gobierno, porque eso ayuda a un gobierno. “Creo que López Obrador, en las últimas semanas, después de la casa gris que le sacaron a su hijo, se está turnando un poquito más violento, virulentas sus descalificaciones y ataques a los periodistas y medios de comunicación”, lanzó.

De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, los asesinatos contra periodistas, la impunidad y el “discurso estigmatizante” del presidente López Obrador contra la prensa lastran a México a ser uno de los peores países en materia de libertad de prensa en las Américas.

Con información de Francisco Castro, Lucía Mimiaga y Leticia Villegas.

Organizaciones ‘Está transgrediendo la esfera de la privacidad’: Artículo 19

En un país donde se agrede a la prensa cada 14 horas, en donde en seis semanas se han documentado al menos cinco asesinatos de periodistas con vínculos a su labor en lo que va de este año, es preocupante que desde el Poder Ejecutivo federal se utilice el espacio del púlpito o de la conferencia matutina para estigmatizar y denostar a la prensa y, sobre todo, para desviar la atención de las investigaciones que periodistas y medios están publicando sobre la misma administración, consideró para EL DEBATE Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de protección de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, sobre el caso Carlos Loret de Mola y el presidente.

“Consideramos que, particularmente, el haber presentado, de esta forma, los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola, pues está transgrediendo la esfera de la privacidad, ya que expone de manera pública datos que son personales”, indicó Cárdenas Casillas.

Dijo que este acto efectivamente puede considerarse una violación al artículo 16 constitucional, así como a algunas otras normativas más específicas, como puede ser la Ley General para Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el Código Fiscal e incluso la Ley General de Responsabilidades Administrativas. “Hay que recordar que Carlos Loret de Mola, como periodista, es una persona privada, no es una persona pública y, en ese sentido, no tiene las mismas obligaciones de transparencia que sí tiene, por ejemplo, el mismo presidente”, señaló.

Ante violaciones por parte de las autoridades a los informadores, deben exigirse pronunciamientos a las Comisiones de Derechos Humanos, en este caso es la CNDH quien debe velar por que no se dé este tipo de abuso ilegítimo del poder público por parte del Ejecutivo federal, para que se proteja a la prensa; más cuando los periodistas están en una situación de extrema violencia y, por lo tanto, los procesos de protección tienen que ser por múltiples espacios y buscar la fortaleza que hay de alianzas en el gremio periodístico para protegerse entre sí, opinó Cárdenas.

Recordó que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, más que todo, tiene un enfoque más hacia la persona física, no la moral, por lo que la afectación es más grave en contra de Loret de Mola que de las empresas mencionadas, sin embargo, podría revisarse con más detalle. Mencionó que en el artículo 57 habla sobre abusos de funciones de la persona servidora pública que esté teniendo atribuciones que no tienen conferidas.

Texto: David Ortega

Servidores públicos están obligados a guardar secrecía en información: diputada

María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal, excomisionada IFAI/INFODF/Consi Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, señaló en un comunicado que el presidente López Obrador, como servidor público, tiene la obligación, por la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de guardar la secrecía de la información a la que tenga acceso en razón de su cargo, y de igual manera la Ley General de Protección de Datos Personales en Sujetos Obligados, en su artículo 6, establece la obligación del Estado de garantizar la privacidad de los individuos, y este derecho solo se limita por razones de seguridad nacional, orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

La diputada indicó que “el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 32 BB, establece la obligación de las autoridades fiscales de garantizar la confidencialidad de la información fiscal que tengan.

El presidente, con su declaración de hoy, dando a conocer datos personales que tuvo acceso derivado del cargo que ostenta, ABUSÓ de este y se convirtió en un delincuente, así como en un ‘sicario’ de la libertad de expresión”. Expresó así su solidaridad con Carlos Loret y asesoría para las denuncias correspondientes, incluida la del INAI México.

Los Datos

W Radio

W Radio, empresa de comunicación en la que colabora Loret de Mola, señaló en un comunicado que exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, y emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por su trabajo, constituye un acto de intimidación y abuso de poder.

“Exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por su trabajo, constituye un acto de intimidación y abuso de poder”, sostuvo el medio.

Defensa

Organismos como la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, la Sociedad Interameri-cana de Prensa o el Comité para la Protección de los Periodistas incluso han acusado un abuso de poder del presidente al calumniar e insultar, desde su posición, a la prensa.

¿Quién es quién?

El 30 de junio del 2021, Presidencia inauguró la sección ‘¿Quién es quién en las mentiras de la semana?’, de las conferencias matutinas, en donde se evidencian noticias que, al parecer del gobierno federal, son falsas.