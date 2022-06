AMLO vive en el país de "aquí no pasa nada": Loret de Mola critica las reacciones del presidente

México.- El periodista Carlos Loret de Mola dijo que AMLO vive en el país de "aquí no pasa nada" al criticar su respuesta ante diversos hechos alarmantes, como el retén de sicarios a periodistas en Sinaloa y las denuncias durante las elecciones de 2022.

En su columna publicada el 8 de junio de 2022, Loret de Mola exhibió cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó diversos hechos recientes, como las irregularidades en las elecciones y la inflación en México.

Con sus respuestas, AMLO pareciera vivir en el país de "aquí no pasa nada", mientras el resto de los mexicanos viven una realidad muy diferente, reprochó el periodista.

"En el país de 'aquí no pasa nada' vive el presidente López Obrador, pero todos los demás vivimos en otro lugar", fueron las palabras de Loret de Mola sobre AMLO.

El columnista recordó la respuesta que el mandatario federal dio cuando lo cuestionaron sobre el retén de hombes armados a un grupo de periodistas en una carretera de la sierra de Sinaloa, mientras se dirigían a un evento de AMLO.

AMLO minimizó el hecho al afirmar que "no hay ningún problema", resaltando que no hubo ataques armados ni víctimas, una respuesta que le ha valido numerosas críticas por parte de los medios y la oposición.

"'No hay ningún problema, no hubo ningún probema', dijo el presidente López Orador (...) Entonces, si no hay muertos, está bien que civiles armados detengan a la prensa, aquí no pasa nada", comentó Loret.

Sobre las elecciones de 2022 que se celebraron el pasado 5 de junio, el conductor de Latinus criticó la reacción de AMLO ante la larga lista de denuncias por compra de votos y reparto de despensas.

Y es que en La Mañanera del lunes el presidente dijo al respecto: "no dudo el que hayan repartido despensas y dinero, pero nada que ver con lo que había anteriormente".

"Entonces, si se viola la ley electoral no importa, con que sea menos que antes ya está bien. Aquí no pasa nada", reviró Loret de Mola.

En otra declaración sobre el proceso electoral, el presidente López Obrador resaltó que "a pesar de las tensiones, no se tuvo pérdidas de vidas humanas. Sí hubo estos llamados levantones, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores".

AMLO consideró afortunado que periodistas y demás personas que fueron "levantados" durante la jornada electoral posteriormente fuero liberados. "Entonces, si te liberan, no importa que te secuestren. Aquí no pasa nada", añadió el periodista.

Por último, Carlos Loret criticó la respuesta de AMLO a la inflación en México, que a pesar de que se encuentra en sus niveles más altos de los últimos 20 años, el mandatario se empeña en afirmar que la economía mexicana "va bien".

Por todo lo anterior, Loret de Mola aseveró que el presidente López Obrador vive en el país de "aquí no pasa nada", ignorando una realidad que toca a millones de mexicanos.