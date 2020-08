AMLO votaría en contra de juzgar a expresidentes en consulta pública: decidiría el pueblo

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que él votaría en contra en caso de que se decidiera juzgar a expresidentes vinculados con actos de corrupción, sin embargo, aseguró que respetaría la opinión de la mayoría.

En un repaso del proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha acusado a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón de estar implicados en el caso Odebrecht, AMLO reiteró que la decisión de juzgar a expresidentes tendría que someterse a consulta popular, ya que no desea que se piense que él busca algún tipo de venganza.

Si están involucrados los expresidentes, consulta ciudadana, para que el pueblo decida si se les juzga o no. Con toda claridad, además que lo he venido planteando, quiero dejar de manifiesto de que tiene que ser la gente, el pueblo, que decida sobre este caso. No quiero que se vaya a pensar que es una venganza, no es mi fuerte la venganza", dijo.