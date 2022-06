AMLO y Morena jugaron sucio en las elecciones de 2022: Loret de Mola

Mientras que a la oposición "le alcanza para festejar que no está muerta", pero sigue sin sacar provecho de los "desastrosos resultados" del gobierno de AMLO. Mientras tanto, el presidente López Obrador se empeña en "minar la democracia" con su reforma electoral que amenaza con eliminar al INE, advirtió Loret de Mola a manera de conclusión.

"Pero seguramente lo hará, y dirá que Morena ganó a pesar del INE. Porque AMLO no solo no sabe perder: tampoco sabe ganar ", escribió Loret de Mola sobre AMLO.

En su columna publicada en The Washington Post hoy 6 de junio de 2022, Loret de Mola destacó que las elecciones a gubernaturas en seis estados de México mostraron una democracia sana y el buen trabajo del INE , a pesar de que Morena se llevó cuatro gubernaturas y la oposición sólo dos .

Raúl Durán

