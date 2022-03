AMLO y el AIFA; el juego político detrás del nuevo aeropuerto

En este contexto, consideró que sí puede haber descensos de popularidad, pero por los temas de seguridad, de corrupción, de atención médica a los casos, sobre todo de niños con cáncer y de familias con cáncer, pero no necesariamente en el grueso de la población que está más inmersa en todo ese trabajo que se ha desarrollado de narrativa presidencial y que es compresible para amplios sectores de la población, en los que no hay un análisis técnico de la problemática que se está desarrollando.

“No hay absolutamente ningún argumento técnico, sino que es un argumento estrictamente político, ideológico, y precisamente por eso no hay una caída de popularidad porque está encerrado dentro de un esquema de narrativa y, si hay alguien que tenga la maestría y el control de las narrativas, es el presidente de la República, entonces, no va a haber un descenso de popularidad”, analizó.

Rememoró que el rechazo tajante de Andrés Manuel López Obrador por la conclusión del Aeropuerto de Texcoco no estuvo basada en argumentos técnicos particulares, sino que antepuso la simbología de la corrupción y la negativa a dar continuidad a proyectos iniciados en gobiernos anteriores del PRI y el PAN. “Decidir cerrar el proyecto del Aeropuerto de Texcoco fue una decisión política y no técnica”, sostuvo.

Lorena Caro

