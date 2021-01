AMLO y el INE, la difícil lucha de 2021

Sinaloa.- Apegado a la ley, el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deberá acotar sus conferencias matutinas a temas de educación, salud y protección civil en el periodo del proceso electoral 2021.

En respuesta, el presidente ha expuesto que lo quieren callar y que no cancelará sus conferencias. Para expertos en política, el presidente debe acatar la ley y no aprovechar los dimes y diretes a su favor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista para Debate, Jacob Villagómez Salgado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Fernando Dworak, analista y consultor político, consideran inadecuado el discurso del presidente, pues la Constitución es muy clara en cuanto a los temas y tiempos que se pueden abordar en un proceso electoral.

¿Qué dice la Constitución?

Se trata del Artículo 41, que se encuentra en el título segundo, capítulo I, que habla sobre la soberanía nacional en la forma de gobierno, en su tercer párrafo menciona sobre la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las bases del tercer punto, apartado C que dice: "Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales generales y locales —empiezan el 4 de abril— y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán campañas de información de las autoridades electorales relativas a servicios educativos y de salud o de las necesarias para la protección civil en caso de emergencia", explicó Jacob Villagómez Salgado.

"Este es el apartado C, al que se refiere el doctor Lorenzo Córdova con respecto a que el INE debe de salvaguardar que se cumpla con este postulado constitucional", comentó.

De ahí que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, no pidiera que se suspendieran las conferencias matutinas del presidente, sino que simplemente se acoten a estos únicos temas: educación, salud y protección civil. Temas políticos de coyuntura, como la relación del presidente con algunos gobernadores de derecha son temas que habría que reservarse, agregó el docente de la UNAM.

Esto, porque de alguna manera influye en la decisión, tomando ventaja en un espacio de difusión masiva, hacer uso del aparato gubernamental.

"Creo yo que la Constitución en muy clara, no hay a dónde irle y es muy lamentable que el presidente acuse de censura y sobre todo cuando él ya ha sido colaborativo en los demás procesos electorales", señaló.

Y es que el presidente López Obrador está consciente de estos lineamientos, pues ya hubo un proceso electoral en lo que va de su gestión, solo que en esa ocasión la situación se tornó más tersa, por lo que, en este momento, su negativa y declaraciones sobre la intención del INE de censurarlo tiene un trasfondo oscuro, de acuerdo con Villagómez.

"No lo agarra de sorpresa al presidente, definitivamente es algo que ya se había estado haciendo en las últimas elecciones y creo que la ley es muy clara, entonces definitivamente hay un fondo perverso detrás de toda esta discusión que creo es importante señalar", recalcó.

El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas recordó que el 28 de mayo del 2019, el mismo presidente declaró en su mañanera que no necesitaría notificación por parte del INE sobre el contenido de sus conferencias, pues él mismo iba a dejar de hacerlo.

En esa ocasión se le cuestionó que el INE estaba analizando la posibilidad de suspender la transmisión de las conferencias mañaneras por los canales estatales en los estados donde se llevarían a cabo elecciones el 2 de junio del 2019, por considerar que se trataba de un asunto de propaganda.

En su respuesta, las palabras del presidente López Obrador fueron: "estoy de acuerdo que no hace falta que nos manden una notificación; estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones. O sea, que ya en lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana ya no se transmiten”.

Situación ríspida

De acuerdo con Villagómez, estos dimes y diretes que se dan entre el presidente y una institución autónoma como es el INE, se dan por dos factores: primeramente por la sistemática de declaraciones de López Obrador y sus críticas frontales que han hecho sobre el funcionamiento de los organismos de las instituciones autónomas, las cuales han sido mucho más visibles durante los últimos meses, particularmente sobre el INAI, algunos Tribunales de Justicia, pero más recurrentemente con el INE, lo que genera una situación ríspida y viene a reforzar esa fractura o posición del Gobierno federal con respecto al funcionamiento de dichos organismos autónomos.

En segunda instancia, el presidente aprovecha la coyuntura mundial, lo que sucede en la política de los Estados Unidos y el bloqueo de las cuentas de Twitter, YouTube y Facebook del presidente Donald Trump, tan es así que el mismo presidente López Obrador mencionó en una de sus recientes conferencias que la censura está de moda y que incluso lo quieren callar a él, declaraciones con las que López Obrador abre el debate público de esta situación.

"Aprovecha la coyuntura y demuestra, de alguna manera, que su inconformidad radica en una supuesta censura cuando en realidad hay un artículo constitucional muy claro con respecto a esto y sobre todo que él ya lo había hecho antes y esta posición de hoy en día la trata de aprovechar para incrementar aún más esta idea de que los organismos están atentando en contra del presidente", opinó.

La trampa

Habría que recordar que, justo esta reglamentación electoral se dio a raíz de las elecciones en 2006, cuando Felipe Calderón ganó las elecciones y el entonces presidente Vicente Fox se lanzó abiertamente en contra del entonces candidato López Obrador, tratando de balancear la elección argumentando que el entonces perredista era populista y mentiroso.

"En aquel momento, esa oposición, que hoy es gobierno, señaló tajantemente la intromisión del presidente en el proceso electoral, entonces por eso se hicieron estas nuevas reglas y es totalmente contradictorio que este Gobierno federal junto con los personajes que en aquel momento fueron oposición y que señalaron esa intromisión sean hoy los que acusan de censura, instituciones pagadas por el Prian, de señalamientos sin fundamento", dijo.

En ese sentido, Fernando Dworak, analista y consultor político, explicó que estas restricciones normativas se deben a la reforma electoral del 2007, la cual se hizo en su momento para "apaciguar" a López Obrador después del presunto fraude del 2006.

Momento en que se acalló a los partidos, limitó lo que se podía hacer e hizo un modelo altamente restrictivo. Según opinó Dworak, la situación ahora no le convendría a López Obrador estando en el poder. Además agregó a su comentario que el presidente basa su imagen y su legitimidad en su capacidad para aparentar lo que él llama "el pueblo bueno" con lo que logra que sus seguidores lo vean como la representación que ellos quieren, lo que hablaría de un discurso moral, no racional.

"En esta discusión, en el fondo no importa la legalidad, importa lo que él les comunique a sus seguidores", dijo. La propaganda es una serie de mensajes simples que presentan solo un lado de una discusión pública orientado al proselitismo o al adoctrinamiento, por lo que, en efecto, es propaganda su conferencia mañanera, pues solo da una visión y en lugar de hacer un ejercicio de rendición de cuentas basado en datos, el presidente siempre tiene otros datos y se dedica precisamente a usar su espacio para condenar a sus críticos, para señalarlos y para desprestigiarlos, es propaganda, apuntó Dworak.

"¿Cuál es la trampa? La reforma electoral de 2007 hizo una definición tan restrictiva y tan laxa sobre lo que es propaganda que cualquier cosa cabe ahí. ¿Cuál es el problema en ese sentido? Si entendemos que es propaganda ¿por qué no podemos hablar, permitiendo que López Obrador hable, que haya también libertad de comunicación en todas partes? No se puede porque nuestra propia normativa electoral restringe lo que se consideran campañas negativas", detalló.

Campañas negras

De acuerdo con el analista Dworak, la campaña negra es indispensable a la democracia porque cuando hay una campaña negativa el ciudadano puede decir: "Este candidato qué nos quiere vender, esto no es lo que parece".

Una campaña negativa, dijo, siempre debe ser puntual y rápida, pues si un partido político se detiene demasiado en el mensaje negativo, lo único que termina por hacer es fortalecer a la persona atacada, pero en nuestra normativa cualquier mensaje es monitoreable para la autoridad electoral, es decir, esta autoridad puede callarlos.

"Sí tenemos un presidente que en 2007 fue el principal instigador de esta normativa, completamente absurda que tenemos, y es una persona que convence a un núcleo de personas que lo que él dice es correcto; en primer lugar, la legalidad presunta puede ser desacreditada por sus seguidores diciendo que el INE es cómplice de los neoliberales, de la mafia del poder y dos, el INE va a tachar cualquier mensaje de propaganda", señaló.

Por lo que esto se convierte en un ‘coctel’ peligroso; una norma que genera condiciones de competencia que no le darían la victoria a ningún político mexicano en condición de competencia en otros países.

En la mira

Sobre estos ataques y amenazas a los institutos autónomos, como el INE, que, en palabras de Jacob Villagómez, ha estado en la mira del presidente desde hace mucho tiempo, López Obrador estaría aprovechando el momento para hacer creer que lo quieren callar y negar su derecho a un ejercicio democrático de transparencia, como le llama a sus conferencias, por lo que aprovecha muy bien esta coyuntura para usarlo a su favor.

Villagómez expuso también que se ha observado que López Obrador ha hecho rutinario en todos sus mensajes públicos y siempre hace mención de aquella estructura anterior, conservadora, como la llama, de estos aún poderes subnacionales, estatales que prevalecen y que impiden de alguna manera que su proyecto de nación no se pueda llevar a cabo.

Ejemplo de ello, su relación ríspida con algunos gobernadores, de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, entre otros. Los cuales conforman esta alianza federalista y que son temas político-electorales que expone en sus mañaneras, mencionó. Además de las ocasiones en que el presidente ha atizado contra medios y figuras periodísticas que de alguna manera han sido críticos al Gobierno, con lo que en el debate público establece esas relaciones de poder, mencionando que esos son «medios chayoteros», o que los gobernadores se "salen del corral".

Leer más: AMLO se retirará al terminar su mandato en 2024: Me jubilo, misión cumplida

"Al final, en un discurso directo, y en otras ocasiones más sutil, establece condiciones para ‘diversionar’ el voto de un lado, obviamente a favor de su partido político y de su proyecto de nación. Definitivamente hay un trasfondo importante al respecto y que definitivamente el presidente lo usa a su favor", comentó.

El analista político Dworak comentó que el presidente insiste en que no opina sobre las elecciones, pero al mismo tiempo dice que se va a convertir en un policía electoral y va a denunciar todo tipo de fraude, por lo que si el presidente fuera una persona que, en efecto, brinda o exhorta a su propio partido a dar medidas claras de transparencia en el ejercicio de recursos, si el presidente fuera garante de estándares claros de deficiencia con respecto a la asignación de recursos de programas sociales, con estudios claros de impacto y con padrones claros, obviamente el presidente tendría toda la capacidad de decir lo que quiera, pero sí, él lo que está haciendo es ocultar los pocos huecos de su propia administración, la facciosidad en sus recursos y se dedica a pontificar en contra de los opositores, es obviamente presentar solo un lado.

"Es darle reflectores a una sola persona que desde una posición de autoridad se dedica a descalificar a otros", dijo. Esto lo que representaría es una táctica muy común de regímenes autoritarios; es decir, a un presidente en esta dinámica le conviene la democracia siempre y cuando diga lo que él quiere, no le conviene cuando la democracia le hace un freno, le conviene una consulta cuando esta es en sus términos y él controla la pregunta y no cuando la pregunta está técnicamente bien hecha y cumple con lumbrales de participación adecuados, le conviene al presidente el Congreso cuando este está controlado por una mayoría, y de la misma forma le conviene a los órganos autónomos si dicen lo que él quiere decir, opinó.