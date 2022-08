AMLO y las corcholatas; quien sea que gane encuesta de Morena, continuará transformación, dice

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que apoyará a aquel o aquella que gane la encuesta de Morena para las elecciones de 2024 y subrayó que cualquiera que sea garantiza que va a continuar la trasformación porque habrá continuidad con cambio.

Yo no voy a decir que esta es mi corcholata favorita, quien va a decidir va a ser el pueblo, manifestó el mandatario en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.

López Obrador contó cuál fue el origen del término "corcholata" para referirse a los aspirantes presidenciales, en tiempo del destape.

Mencionó que hasta hace relativamente poco, cuando era presidente Luis Echeverría, se acostumbraba que en su momento el mandatario nombrara al sustituto; supuestamente nadie se movía, había tapados, y de repente el jefe de Ejecutivo decía: va a ser este secretario.

Y luego ya utilizaban al partido del gobierno para llevar a cabo el procedimiento, llegaba Fidel Velázquez a la Secretaría del elegido y ya le daba el respaldo de la CTM, y luego la CNC, la CNOP y la llamada cargada, así era el destape, platicó López Obrador.

"Entonces todos salían, o en los últimos tiempos salían de Gobernación, Díaz Ordaz, salió de Gobernación, ahí había hecho carrera, y luego Echeverría salió de Gobernación, y ya estaba muy señalado, muy visto Mario Moya, que era secretario de Gobernación, ya había grupos, como siempre", relató el tabasqueño.

Echeverría decidió entonces que no iba a ser Moya Palencia, pero ya había una situación de mucha presión, abundó López Obrador.

La primer señal de que no iba a ser Moya la dio cuando el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos, amigo de Echeverría desde joven, de repente declara que hay seis probables.

Eso no se acostumbraba, nadie hablaba, entonces abrió el abanico para que no se pensara que solo estaba Moya, y menciona entonces a José López Portillo, que estaba en la Secretaría de Hacienda, entre seis posibles aspirantes.

Don Jesús Reyes Heroles, continuó López Obrador, que era presidente del PRI, le dijo a Rovirosa que no debería meterse en distritos electorales, porque él no se metía en distritos de riego.

López Obrador hizo un paréntesis ara comentar que él empezó a trabajar en el gobierno cuando Rovirosa era gobernador de Tabasco, en el Instituto Nacional indigenista.

El caso es que hay una recepción en Palacio Nacional y vienen invitados especiales, gobernantes, jefes de Estado, y a los secretarios les toca atender a un invitado especial. Y a López Portillo le tocó atender a Raúl Castro, añadió el mandatario.

El destapador

En la recepción López Portillo le dice a Castro: este es el ingeniero Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos.

"Ah, el destapador", contestó, entonces Raúl Castro. Y el ingeniero Rovirosa dice: "y esta es mi corcholata favorita", señalando a López Portillo", y le atinó, destacó el Presidente.

"Y desde ahí viene lo de las corcholatas, pero de ninguna manera es tratarlos de manera despectiva, porque yo no voy a decir que esta es mi corcholata favorita, y quien va a decidir va a ser el pueblo", sostuvo López Obrador.

"Este es un cambio, no hay tapados, no hay dedazos, el presidente no nombra a su sucesor, va a ser el pueblo y cada partido tiene su procedimiento. Y en el caso de Morena son las encuestas".

Y el que gane la encuesta, manifestó López Obrador, mujer u hombre, ese será el candidato, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta.

"Estoy muy contento porque quien sea el candidato del movimiento, garantiza de que va a continuar la transformación", asentó.