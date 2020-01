AMLO y su plan para rescatar las casetas

México.- Ante la toma de casetas de cobro en carreteras en diversos estados de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para rescatar las garitas. Hizo también un llamado a los automovilistas a no contribuir aportando dinero ya que "la mayoría de los casos no hay ninguna causa social, es ya un modo de obtener recursos".

Ante la prevención de toma de casetas del 2019, se estimó que las perdidas del año fueron en total $2 mil 809 millones de pesos.

Hacer un llamado a todos los mexicanos, todos los que participan en especial en estas acciones, de que ya no se puede, ni se debe tomar casetas para pedir cooperación, y llamar a los automovilistas a que no contribuyan, que no les den dinero

Agregó que "ya se está impidiendo estas tomas en la caseta de Cuernavaca, de Puebla, en la carretera Querétaro y vamos a Sonora que desde hace algun tiempo están tomadas las casetas, que le comento a la gente, que todos tenemos que portarnos bien, nada de informalidad".

"Eso de tomar casetas era cuando había corrupción"

López Obrador acusó a quienes toman casetas de no tener una causa real. Además, señaló que en su gobierno no había corrupción como en sexenios anteriores.

Eso si acaso podría hacerse cuando había autoridades corruptas, pero ahora no existe la corrupción arriba, todavía nos queda abajo, pero ya vamos limpiando entonces eso se termina porque estamos hablando de dinero del pueblo

"Lo hemos dicho muchas veces el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente adminsitradores y tenemos que actuar con responsabilidad, no con servidores públicos que digan yo para qué me meto si no es mi dinero, yo para qué pido que se cumpla con el pago si no me beneficia ni me perjudica".

Que se sepa, pueden hacer todas las protestas, pero nosotros no vamos a permitir eso

Dijo el mandatario.

Perdidas por boteo en caseta

Debido a la millonaria perdida debido a la toma de las casetas, el Presidente ha hecho un llamado a la población para combatir este ilícito.

Que nos ayude la gente en esto, desde luego respetando derechos humanos, sin uso de la fuerza, nada más presencia y aplicación de la ley

Los ahorros que se han obtenido gracias a que manifestantes no pudieron 'botear', son $2 mil 57 millones de pesos en Tlalpan y Tepotzotlán.

En las casetas de Baja California y Palmillas se lograron $752 millones de pesos. La Guardia Nacional ya está trabajando para evitar.