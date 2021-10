AMLO ya decidió que soy culpable, pero conmigo va a topar pared: Ricardo Anaya

México.- El panista Ricardo Anaya Cortés, que este lunes tendrá su primera audiencia, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya decidió que él es culpable a pesar de todas las supuestas pruebas que refutan la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el último de los cuatro videos donde intenta defender su inocencia, Ricardo Anaya afirmó que ha logrado desmentir con pruebas las declaraciones de Emilio Lozoya contra él en el caso Odebrecht, pero eso no detendrá la presunta persecución política de la que es víctima por parte de AMLO.

El excandidato presidencial del PAN criticó que pese a que su proceso ni siquiera ha iniciado, el presidente de México ya decidió su culpabilidad e incluso afirma en su nuevo libro que los señalamientos contra Anaya están comprobados.

"Aunque todas las pruebas lo contradicen, López Obrador ya decidió que yo soy culpable. 61 minutos dedicó a hablar de mí durante cuatro días consecutivos en sus Mañaneras. Ya hasta lo escribió en su libro, según él ya se comprobó", dijo.

"En su locura, en su mundo alterno de los otros datos, un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado ya es cosa juzgada y condenada. Pero además sé que la obsesión de López Obrador contra mí no va a parar", añadió el panista.

Anaya Cortés afirmó que AMLO no dejará de perseguirlo, y por ello la Fiscalía ha ordenado reabrir el expediente de las acusaciones en su contra de 2018 por presunto lavado de dinero, una investigación que se había dado por cerrada.

"Como ya se les cayó el teatrito en mi contra, ahora quieren usar el viejo truco del refrito, por absurdo, por increíble que suene, ya se ordenó volver a abrir todo el expediente con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018", señaló.

El excandidato a la presidencia se quedó de que la FGR "en todo obedece" a AMLO y "se pasa la ley por el 'arco del triunfo'".

Dijo estar convencido de que al mandatario federal lo "volvió loco el poder" y no va a detenerse hasta meterlo a la cárcel. Sin embargo, Ricardo Anaya advirtió a AMLO que no le tiene miedo y le dará batalla.

"Ya te perdimos Andrés Manuel, me queda claro que no vas a parar, ya te volvió loco el poder. Pero mira, que te quede muy claro, conmigo te vas a topar pared, no te tengo miedo; voy a dar esta batalla tope donde tope", aseveró.

El panista aseguró que tiene una estrategia legal bien pensada para defenderse ante el juez, y aunque tomará tiempo, se mostró confiado en que triunfará.

Por otra parte, Ricardo Anaya pidió a los mexicanos cuestionarse si el gobierno de AMLO actúa así contra él, cómo será con la gente que no tiene cómo defenderse, advirtiendo sobre una posible dictadura en el país.

Este lunes 4 de octubre se llevará a cabo la audiencia inicial de Anaya ante el juez, donde deberá defenderse de los señalamientos de la FGR en su contra, y aunque será de forma virtual, deberá encontrarse en territorio de México.