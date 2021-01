AMLO: ya está aprobado el presupuesto para pensiones de adultos mayores en 2021

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en 2021 habrá más pensiones para adultos mayores, y garantizó también este apoyo para menores con discapacidad, para niños y niñas de padres que trabajan, así como para los jóvenes.

A través de un video difundido a través de sus redes sociales oficiales, el AMLO dio a conocer que ya está aprobado el presupuesto para las pensiones de los adultos mayores y los demás apoyos que otorga el Gobierno Federal.

Asimismo, informó que va a haber un aumento en dichos apoyos de acuerdo a la inflación. (Puede leer: Aprueban que el salario mínimo en México sea mayor a la inflación).

Va a haber un aumento de acuerdo a la inflación. Van a beneficiarse 8 millones 7 mil adultos mayores, y ya tenemos el presupuesto que son 135 mil 662 millones de pesos", detalló el presidente.

De igual forma, dijo que ya está aprobado el presupuesto para el apoyo a un millón de niños y niñas con discapacidad, que es de 16 mil 614 millones de pesos.

El mandatario añadió que también ya se tiene el presupuesto para los apoyos destinados niñas y niños de padres que tiene que trabajar y que tiene que dejar a sus hijos en estancias infantiles, el cual es de 2 mil 684 millones de pesos.

Agregó que también se tiene asegurado un presupuesto de 20 mil 600 millones de pesos para el programa de "Jóvenes Construyendo el futuro", a en beneficio de 409 mil jóvenes.

Van a recibir salario mínimo, ya considerando el aumento del 15 por ciento al salario mínimo, para que se formen, se capaciten", mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes para pedirles que se capaciten y no se "dejen enganchar" por el crimen organizado.

"Aprovecho para decirle a los jóvenes: aprovechen, capacítense, hay que formarse y no caer en la tentación de incorporarse, no dejarse enganchar en las bandas de la delincuencia organizada. Pueden con este salario mínimo capacitarse y muchos están formándose en empresas y pequeños comercios, ahí mismo los están contratando, ahí mismo se quedan ya a trabajar, ya no ganando salario mínimo, sino dos, tres salarios mínimos, ¿por qué?, porque les va a ir bien también a las empresas donde están ustedes y van a necesitar de trabajadores, y qué mejor si ya están ahí, los van a contratar, pero aplíquense, pórtense bien, no fallen, no dejen de asistir a su trabajo", concluyó el presidente.