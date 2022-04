AMLO ya perdió a la mitad de su gente: Loret de Mola sobre revocación de mandato

" La consulta de revocación exhibe el desgaste del gobierno , radiografía a un pueblo que ya no acompaña al líder en sus aventuras de ego. El líder, por su parte, demuestra con este ejercicio que su apuesta no es por hacer un buen gobierno, sino por hacer una buena campaña política", apuntó Loret de Mola sobre AMLO.

Aseveró que con medio sexenio por delante, AMLO tendrá que dar resultados, pues en este punto "ya no alcanzan" las culpas para gobiernos pasados y las promesas de un mejor futuro. Para el periodista, el mandatario la tiene difícil, pues ha demostrado ser un gran político de campaña, pero un "fracaso" como gobernante.

Sin embargo, reconoció que AMLO logró "mostrar un músculo" que la oposición no ha podido al movilizar a tanta gente en plenas vacaciones de Semana Santa, por lo que los 16 millones de votos son el punto de partida para las elecciones presidenciales de 2024, una cifra que la oposición ni siquiera sabe si tiene.

Dado que la oposición hizo un llamado a no votar, llama la atención que más del 90% de quienes sí acudieron votaron a favor de que AMLO siga en el poder, lo que Loret de Mola comparó con resultados "como de dictadura".

"AMLO no compitió contra nadie y ningún partido convocó a sacarlo del poder: él pidió que se realizara la consulta y la oposición hizo un llamado a no participar", escribió Loret sobre la revocación de mandato de AMLO .

El columnista expuso que ante el llamado de la oposición a no participar en la consulta y la postura de intelectuales, activistas y críticos de abstenerse porque supuestamente el gobierno intentaba golpear al INE con dicho ejercicio, el éxito de la revocación de mandato de AMLO dependía de la cantidad de personas que acudieran a votar, pues eso exhibiría la "capacidad de movilización" del mandatario y Morena.

En su columna de opinión publicada en The Washington Post este 11 de abril de 2022, Loret de Mola señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador "se llevó una de las derrotas más fuertes de su gobierno" durante la consulta de revocación de mandato .

Raúl Durán Periodista

