AMLO ya tiene teléfono satelital para no estar incomunicado

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ha adquirido un teléfono satelital con el cual evitará quedarse incomunicado durante sus giras por las diferentes regiones del país.

En su conferencia mañanera de este jueves, el mandatario comentó que además de contar con un teléfono común, tiene también uno satelital que le permite mantenerse comunicado en los lugares donde la señal telefónica convencional no llega, por lo que puede contactar a su Gabinete en situaciones como la de Culiacán.

"Por lo general siempre estoy al tanto, siempre estoy comunicado. Digo que tengo un iPhone 21, no es así. Tengo un teléfono normal, como lo tienen todos. Funciona afortunadamente bien en los lugares donde hay conexión, porque siempre en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil (...) pero ya tengo un teléfono satelital y tengo comunicación permanente".

El presidente mexicano recordó que el pasado jueves 17 de octubre durante la jornada violenta en Culiacán él se encontraba de gira por la región del Itsmo de Oaxaca pudo mantenerse al tanto de lo sucedido, aunque había contactado al Gabinete de Seguridad previamente.

Sin embargo, el pasado viernes también había declarado que no había podido comunicarse con el presidente de EU, Donald Trump, quien desde el jueves había intentado llamarlo para expresar su apoyo por los hechos de Culiacán, porque se encontraba de de gira por Putla, Oaxaca, donde no había señal.

Por otra parte, agregó que existen políticas definidas para este tipo de situaciones, por lo que no se trata de decisiones precipitadas, además de reunirse diariamente con el Gabinete de Seguridad en el Palacio Nacional.

Regresando al tema del teléfono satelital, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que este sea intervenido, el presidente admitió que es un "tema complicado" y no existen garantías de que no pueda suceder, pues la tecnología empleada para espionaje es bastante avanzada.

Manifestó, no obstante, que eso no le preocupa, pues no busca mantener en secreto lo hablado con sus allegados.

Como lo que hacemos es totalmente transparente, podemos decir las cosas con claridad", puntualizó.

Mira aquí la conferencia matutina de este jueves 24 de octubre: