AMLOFest 2021: López Obrador va por un México sin maíz transgénico y medio ambiente limpio

Ciudad de México.- Durante el tercer informe de gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el AMLOFest 2021, el cual se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México durante la tarde de este miércoles, 01 de diciembre, donde mencionó que no se aceptará la entrada del maíz transgénico.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se permitirá el ingreso de maíz transgénico, ni el uso de fracking para la extracción de crudo, tampoco se otorgarán nuevas concesiones mineras, no se sobreexplotaron los mantos acuíferos, no se permitirá la tala de selvas y bosques, no se autorizará la instalación de basureros tóxicos y peligrosos, tampoco la operación de empresas que no tengan planta para tratar aguas negras.

El mandatario también señaló que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, también afirmó que no se permitirá la tala de árboles, y rechazará todas aquellas actividades que dañen el medio ambiente, la salud y el territorio.

Aseguró que "no se permitirán las violaciones en la norma de calidad de arte ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente".

El AMLOFest 2021 se llevó a cabo en el Zócalo capitalino donde alrededor de 150 mil personas se reunieron para apoyar al mandatario, donde, además de escucharlo, también disfrutaron de la música en vivo.

Los asistentes llevaron pancartas y gritaron "es un honor estar con Obrador", también se pudo ver la venta de peluches, banderas, playeras, libros, entre otras cosas todos pro AMLO.