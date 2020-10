AMLO revela que estados de la Alianza Federalista deben 70 mmdp en impuestos

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló en su conferencia matutina que los 10 estados de la República que integran la Alianza Federalista, grupo de gobernadores de oposición, deben al Gobierno Federal 70 mil millones de pesos en impuestos.

En compañía de Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), AMLO aseguró que el Gobierno Federal ha entregado a las 10 entidades que integran la Alianza Federalista un total de 638 mil millones de pesos como parte del pacto federal de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Recordó que durante el año 2007 se realizaron cambios importantes a la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que durante el 2020 se ha entregado a los Gobiernos Estatales 2.9 por ciento más de presupuesto con respecto al 2019.

“Hay dos mecanismos, el mecanismo directo de las participaciones federales que viene de lo que se recaude, etcétera, y también de los ingresos petroleros, ese ha venido disminuyendo porque la actividad ha caído, pero se ha venido compensando con recursos del FEIP, en total hasta ahora, en total de lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638 mil millones de pesos de participaciones federales, y esto representa un incremento del 2.9% con respecto al mismo periodo del 2019”, declaró Arturo Herrera.

Además Arturo Herrera enfatizó en que no se puede disminuir el presupuesto asignado a cada estado dentro del pacto fiscal, gracias a las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que se realizaron en 2007.

Nosotros no lo podemos disminuir, y hay dos temas: primero esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal, la última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración”, dijo el secretario de Hacienda.

Por su parte Andrés Manuel recordó que durante la gestión de esta reforma en materia fiscal, muchos de los actuales gobernadores fungían en el 2007 como legisladores, y votaron a favor de la aprobación de la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo mencionó la deuda que según el SAT, los gobiernos estatales deben, la cual asciende a 70 mil millones de pesos.

Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70 mil millones de pesos, pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, es para que haya toda la información”, aseveró AMLO.