ASF detecta irregularidades en AIFA por más de 20 mil millones de pesos

Durante 2020, Fonatur recibió 650 millones 91 mil pesos por concepto de Subcontratación de servicios a terceros para las obras del Tren Maya, pero no se registró ningún bien o servicio que justificara los gastos.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no fue la única megaobra del gobierno de AMLO en la cual la ASF detectó irregularidades, pues también fue el caso del Tren Maya y la refinería Dos Bocas .

Por otra parte, la ASF encontró que de los 12 mil 733.5 millones de pesos autorizados para la construcción y compra de predios, 12 mil 275.1 millones se ejercieron a través de la figura de Comisionado Habilitado, la cual no contaba con atribuciones para tal fin.

Así mismo, detectó que la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) aportó para las obras del AIFA recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, por 20 mil 243 millones de pesos en egresos y 19 mil 204 mdp por ingresos , los cuales no fueron reportados en la Cuenta Pública de 2020.

Algunas inconsistencias detectadas fueron la adjudicación de contratos a sobrecosto para la Torre de Control del AIFA, así como pagos no comprobados y contratos que incumplen con lo establecido por la Entidad Mexicana de Acreditación.

Raúl Durán Periodista

