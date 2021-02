ASF encuentra irregularidades millonarias en programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Ciudad de México.-La Auditoria Superior de la Federación al dar a conocer ante la Cámara de Diputados el informe general Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019 denunció al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría del Trabajo que sanciones y castigue las irregularidades encontradas en el Programa Jovenes Contruyendo el Futuro impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que se encontraran iregularidades por 66.7 millones de pesos.

David Colmenares Páramo, titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), al dar a conocer los resultado de la Cuenta Pública 2019, encontró que durante ese año se le pagó a jovenes que había fallecido, así como también algunos centros de trabajo inexistente a los que se les entregaba el apoyo.

"Se identificaron 68 beneficiarios del Programa, por el importe total de 482.4 miles de pesos, que durante el ejercicio 2019 recibieron pagos de la beca en sus cuentas bancarias posteriores a su fecha de fallecimiento", indicó.

La Auditoría también señaló que se pagó a 3 mil 371 jóvenes -188 indígenas- que se encontraban estudiando, cuando el objetivo del programa es capacitar a jóvenes que no estudian ni trabajan.

En el caso de los centros de trabajo, en donde los jóvenes deben ser capacitados, la ASF encontró que algunos de ellos no existían, que se utilizaron datos de empresas que no se inscribieron en el programa o que los supuestos talleres no tenían el equipo necesario para la actividad que declararon desarrollar.

"De la visita que se realizó al inmueble señalado en el expediente digital, proporcionado por la STPS, para impartir las capacitaciones del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se identificó que cuenta con muebles de casa habitación" indicó la ASF sobre Construcciones y Servicios Lukman, que tenía inscritos a 129 beneficiarios.

"(En otros casos) los domicilios designados para la impartición de la capacitación a los beneficiarios del Programa se encontraron abandonados; y de los Centros de Trabajo localizados por el grupo auditor, no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria que soporte la capacitación impartida", indicó.

En 2019, detalló la ASF, la Secretaría del Trabajo reportó un padrón de un millón 120 mil 543 beneficiarios y 195 mil 454 centros de trabajo.

La ASF indicó que existe una falta de mecanismos y procedimientos para la validación y constatación de la documentación de las empresas que se incorporan como centros de trabajo.

Cabe recordar que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue impulsado por la Secretaría de Economía y del Trabajo y Prevención que tenía como objetivo la reactivación económica y el apoyo a jóvenes egresados y desempleados.

El programa funciona como un puente de los jóvenes hacia la inserción al mercado laboral, ya que en muchas ocasiones el primer empleador suele pedir una cara de recomendación que avale las capacidades a desempeñar, como parte de ello, el programa impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería su carta de recomendación, además de que con ello se les ofrecería un incentivo de 4,310 pesos que sería depositado mensualmente.

