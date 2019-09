ASF reconoce buen manejo de finanzas en Sinaloa

Sinaloa es de los estados con los indicadores de observaciones en las auditorías del gasto federalizado más bajos, con el 0.1 por ciento, al tener solo una observación por 6 millones de pesos, informó David Rogelio Colmenares Páramo.

En su visita a Culiacán, el auditor superior de la federación hizo un público reconocimiento al trabajo de la Auditoría Superior del Estado en la fiscalización de las cuentas públicas en esta entidad y respaldó el trabajo de su titular, Emma Guadalupe Félix Rivera.

La entidad está en un proceso de aclaración, explicó el titular de la ASF, quien destacó que Sinaloa va bien en el tema de transparencia de los recursos públicos, además de tener un notorio crecimiento en los últimos dos años.

Además de Sinaloa, Durango y Sonora son las entidades a las que menos observaciones se les ha hecho en el ejercicio del presupuesto 2018.

Uno de las principales intereses de la ASF a corto plazo es terminar con la cuenta pública del año pasado, en donde ya se han logrado avances de un 20 por ciento de las revisiones.

En el lado opuesto de la fiscalización se encuentran Oaxaca y el Estado de México, que se acercan a los 2 mil millones de pesos observados, pero esto no significa que exista un desvío de recursos, ya que las observaciones están solo sujetas a aclaración.

Todos nuestros informes de auditoría aparecen con leyenda de que son sujetos a un proceso de aclaración

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dejó en claro que quien nada debe, nada teme, ya que considera que el tema de transparencia en el Gobierno es un reto inacabado y permanente. Además, señaló que observaciones siempre habrá, pero que lo importante es siempre solventarlas y que se le aplique todo el peso de la ley a quien no lo haga.

Congresos locales

El auditor superior de la federación ha propuesto que se auditen los Congresos locales porque actualmente este órgano no es auditado, propuesta que se realizará no con el fin de generar molestias en las legislaturas, sino de demostrar que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad para auditar a todos los Congresos locales, aunque estos no reciban recurso federal para su operación.

Debido a esto, ya se encuentran en acercamientos con los diputados federales y locales, con el fin de que comprendan los trabajos y estos se faciliten.

El auditor señaló que en la ASF están trabajando con el fin de que todos los entes gubernamentales, descentralizados y autónomos se apeguen a una disciplina financiera, y con ello se ha comprometido la ASF a presentar informes que no solo los entiendan los especialistas, sino también la sociedad en general, con el fin de que en México exista una armonización contable.

David Colmenares estuvo presente en el ciclo de conferencias que organizó la Secretaría de Transparencia para abordar el tema del gasto federalizado en las diferentes instancias gubernamentales.