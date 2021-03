ASF separa del cargo al auditor responsable de las auditorías al NAIM

México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidió remover del cargo al auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, debido a la actual indagatoria que se está llevando a cabo en relación a los errores encontrados sobre la estimación del costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La separación del servidor público la dio a conocer Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, encarga de realizar el estudio de la auditoría hecha por Caso Raphael sobre el monto a pagar por la anulación del Aeropuerto de Texcoco y ante la cual los diferentes auditores deberán comparecer.

Al concluir la comparecencia del titular de la ASF, David Colmenares Páramo y demás auditores frente al órgano perteneciente a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Alberto Rodríguez precisó que aún no está cerrada la discusión frente a las fallas presentadas y reconocidas por la Entidad Fiscalizadora Superior, de ahí que adelantara que la próxima mesa de trabajo se realizará con Caso Raphael, aclarando que el que este apartado del puesto no es motivo para que no se presente a la comparecencia siguiente.

Comisión de Vigilancia y auditores de la ASF se reúnen para analizar informes de la Cuenta Pública 2019/ Fuente: Twitter @Mx_Diputados

En este sentido, el presidente de la Comisión de Vigilancia precisó que lo que se busca es analizar y comparar la metodología que se empleó para calcular el costo de la cancelación del NAIM, para lo cual será necesario mandar llamar a el auditor de Desempeño.

Mario Rodríguez adelantó que una vez que se concrete la revisión de todo el aparato metodológico usado por Caso Raphael, se estará informando de los próximos pasos a seguir en la investigación mandatada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se esclarezca qué fue lo que pasó.

Cabe mencionar que Agustín Caso fue reemplazado por Tizoc Villalobos Ruiz, quien fuera director general de la Auditoría de Desempeño en Programas Presupuestarios.

El escándalo, la reprimenda, la aceptación y el llamado

Ya se cumplió más de una semana desde que el auditor David Colmenares hiciera la presentación de las auditorías correspondientes a la "Tercera Entrega de Informes Individuales e Informe General de la Cuenta Pública 2019", hecho que llamó la atención de todos los medios de comunicación y las redes sociales al darse a conocer diversas irregularidades en las cuentas públicas de diversos proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En especial, el que más desató la polémica fue la estimación del costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; la ASF determinó que el monto real sería 232% más que el estimado por el gobierno federal, informando que este sería de 331 mil 966 millones de pesos en lugar de los 100 mil millones.

Pasado el fin de semana, en la conferencia matutina del lunes 22 de febrero, al ser cuestionado sobre las auditorias de la ASF, el titular del Poder Ejecutivo Federal enfatizó que los datos presentados eran exagerados y que él tenía otros datos.

En menos de 24 horas, mediante una publicación de la cuenta de Twitter de Agustín Caso Raphael, se hacía de conocimiento público que había ciertas equivocaciones metodológicas en relación a la auditoría del Aeropuerto de Texcoco.

El pasado jueves 25 de febrero la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados convocó a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación para que comparecieran por los desatinos encontrados y reconocidos del NAIM.