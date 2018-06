Aarón Rivas asegura que presentará iniciativas con respaldo de ciudadanos

Culiacán, Sinaloa.- Aarón Rivas, candidato de la coalición Todos por México a diputado federal por el Distrito 05, aseguró que desde San Lázaro presentará iniciativas con el respaldo y acompañamiento de la sociedad civil.

Comentó que para lograr un verdadero beneficio en los diferentes sectores productivos deben ser tomados en cuenta, en la elaboración y presentación, quienes viven el problema que se quiere solucionar.

Foto: cortesía.

En un encuentro con ejecutivos de venta y mercadotecnia, en el que también participó Juan Ernesto Millán Pietsh, candidato a diputado federal por el Distrito 07, recordó que como diputado local, siempre incluyó al sector que se quería apoyar, para presentar propuestas completas.

"Todas las iniciativas que yo he presentado, siempre me acompaña la sociedad civil; yo busco, si es una ley de desarrollo económico, busco precisamente a la gente que conoce ese tema mucho más que yo para que la gente vaya aparejada y no tenga ninguna duda que va ser aprobada la modificación o una nueva ley por los demás compañeros", expresó.

Foto: cortesía.

Asimismo, Aarón Rivas puso como ejemplo la Ley de las Mipymes que presentó al inicio de la LXII Legislatura, acompañado de 4 diputados que conocían el tema y de los presidentes de las Cámaras Empresariales con el fin de lograr concretar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de financiamientos con facilidad en el trámite y créditos baratos.

Este martes, el aspirante a legislador federal, además de realizar un recorrido casa por casa por Villa Fontana, se reunió con deportistas del Fraccionamiento Issstesin y de manera separada, con vecinos del Fraccionamiento Santa Fe, Cumbre Real Pirineos y Cumbres de Santa Fe I.