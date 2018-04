Aarón Rivas buscará otorgar apoyos de Prospera a adultos pensionados

Culiacán, Sinaloa.- Bajo el argumento de que la atención, el cuidado y el cumplimiento de los derechos humanos de los adultos mayores es uno de los mayores desafíos para cualquier gobierno, Aarón Rivas aseguró que este sector será prioritario en su agenda legislativa.

El candidato a diputado federal por el Distrito 5 anunció que desde San Lázaro buscará que quienes reciban una pensión máxima de 3 mil pesos, también puedan ser aspirantes a los apoyos que otorga la Secretaría de Desarrollo Social, a través de Prospera.

Rivas Loaiza indicó que durante estos 28 días de campaña se ha percatado de que las personas mayores que reciben una cantidad menor a la señalada tienen muchos problemas para solventar sus gastos, debido a que no están en condiciones de trabajar.

Foto: Cortesía.

"Me he encontrado con mucho adulto mayor que tiene una pensión menor a 2 mil pesos y con ello ya no puede aspirar a que se le considere en el apoyo que tiene Sedesol, en el apoyo de Prospera, y que, si nosotros hacemos una reglamentación, ya sea un punto de acuerdo, para que las reglas de operación cambien -y la vamos a presentar en el Congreso-, para que sea de tope 3 mil y que de ahí todo mundo tenga la oportunidad", expresó el candidato.

La persona que trabajó mucho y que su pensión en eso quedó, también tiene un derecho y le sirve de alguna manera ese apoyo que va a recibir de parte de gobierno, agregó.

El abanderado de la coalición Todos por México visitó este jueves los fraccionamientos Los Girasoles y Las Palomas; las colonias Gabriel Leyva y Jorge Almada y, además, saludó y escuchó las solicitudes de los automovilistas que circulaban por el cruce del bulevar Enrique Sánchez Alonso y Enrique Félix Castro.