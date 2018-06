Aarón Rivas trabajará para incrementar sueldo a policías

Culiacán, Sinaloa.- Un sueldo digno que los motive a sentirse comprometidos con la ciudad fue el compromiso que hizo Aarón Rivas con agentes en el marco del día del policía.

El candidato de la coalición Todos por México a diputado federal por el Distrito 5, dijo que el salario que recibe un agente de seguridad sigue siendo bajo para el riesgo que implica su actividad.

Recordó que durante su paso por la alcaldía de Culiacán, además de apoyarlos a que concluyeran su educación media superior, incrementó a más de 11 mil pesos su sueldo.

"Su servidor cuando fue presidente, el policía terminó la preparatoria, yo les ayudé para que tuvieran la oportunidad de estudiar; les subí el sueldo, ganaban 7 mil, les dejé el sueldo en 11 mil 400 pesos el menor u 11 mil 200; ahorita tienen como dos o tres años que no les suben el sueldo”, puntualizó.

Foto: cortesía.

"La actividad de un policía es riesgosa y un policía que gana poco, que no tiene segura su chamba, que no tiene ni seguro de vida y que no tiene lo más necesario en su casa, por supuesto que no se la puede jugar, por más que quiera, por nosotros", manifestó.

En ese sentido, Aarón Rivas se comprometió a incrementar el presupuesto desde la federación con la finalidad de que también se incluya un aumento al sueldo de los policías para motivarlos y "se la jueguen por Culiacán y su gente".

"Si nosotros los motivamos, téngalo por seguro que en unos cuantos años vamos a tener una policía y tránsito aquí en Culiacán no corruptos, pero, además, muy comprometidos con la ciudad", expresó.

Foto: cortesía.

Este viernes, se reunió con vecinos de la Colonia Morelos y Fovissste Humaya, así como encabezó un encuentro multitudinario con habitantes de Infonavit CTM, Infonavit Solidaridad, Canaco, Puntas de Humaya, 04 de marzo, Horizontes y Flores Magón, quienes cerraron filas en favor de la formula Todos por México.