Abandonará 'El Bronco' la Conago 

Monterrey.- Tras insistir en que las reuniones y discusiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no llegan a nada, el Gobernador Jaime Rodríguez anunció que abandonará este grupo integrado por los 32 Mandatarios estatales del País.

"No hemos traído a través de la Conago ningún beneficio a Nuevo León", dijo en entrevista telefónica con Grupo REFORMA.

"Yo me voy a salir de lo Conago, voy a hacer un documento el lunes o martes donde oficialmente, yo en lo personal, Gobernador de Nuevo León, dejo de ser parte de la Conago. Punto", añadió.

Es una asociación de Gobernadores, no de los Estados, no tiene ninguna facultad jurídica, ni constitucional, ni legal, ni nada (...) Esa es la Conago, y no tiene ningún caso".