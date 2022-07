¿Abandonará Morena? Monreal adelanta que en 2023 decidirá si se va o no del partido de AMLO

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal Ávila, hizo de conocimiento público que será en 2023 cuando decida si se va o se queda en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

No obstante, hizo especial énfasis en que, antes de tomar la decisión sobre si abandona o no al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, luchará al interior de este a fin de que ciertos grupos no lo señalen de "traidor".

En entrevistado en Café Milenio, Monreal Ávila dio a conocer que, antes de las pasadas elecciones de junio del año en curso, sostuvo una reunión privada con los dirigentes nacionales de Va por México (PRI-PAN-PRD), al tiempo que aseguró que no ha dialogado con Movimiento Ciudadano (MC) sobre la posibilidad de ser su candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

"No, no estoy pensando en este momento en un plan B, tampoco soy ingenuo, no, cuando veo al gobierno emplearse a fondo con su club de corcholatas, con su club de aspirantes digo: 'pues es una hazaña esto'. Enfrentarte al Presidente, a la nomenclatura, a los secretarios de Estado, a los gobernadores, a los diputados, ¿Qué estoy haciendo?", respondió el legislador cuando se le cuestionó sobre si podría ser el candidato de otro partido si no es beneficiado por Morena.

En tanto, al hablar sobre los atributos que se requieren para poder ser abanderado a la Presidencia de la República, el exgobernador del estado de Zacatecas hizo hincapié en que él le recomienda al proyecto de la Cuarta Transformación no alejarse de los grupos estratégicos, como los son los intelectuales y la clase media, así como de las asociaciones religiosas.

"Dante Delgado es muy amigo mío, yo lo estimo y lo quiero, para mí es uno de los mejores estrategas. No me ha propuesto, ni tampoco yo he tocado a su puerta, ni él ha dicho “oye, Ricardo..." nada. Me reuní con el presidente del PAN, del PRI y del PRD en una cena amigable, conversación, antes de la elección de junio pasado, en buenos términos de análisis político, de coyuntura y de revisión de lo que está pasando en el país", detalló.

La semana pasada, la encuesta llevada a cabo por Electoralia colocó a Ricardo Monreal como el tercer principal candidato presidencial morenista, solo superado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que se colocó en segundo lugar en las preferencias electorales, y por el canciller Marcelo Ebrard, considerado por los encuestados como el mejor candidato a la titularidad del Ejecutivo Federal en 2024.