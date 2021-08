Abandonó Sánchez Cordero Segob por no estar de acuerdo con algunas cosas: Muñoz Ledo

México.- El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo señaló que Olga Sánchez Cordero no se le removió de la Secretaría de Gobernación (Segob), sino que ella fue la que decidió abandonar la dependencia federal por motivos personales, pues aseveró que "no puede estar de acuerdo en algunas cosas".

La tarde de este jueves, el legislador Ricardo Monreal Ávila reveló que la ministra en retiro dejó la Segob para incorporarse al Senado de la República. Horas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la noticia a la vez que dio a conocer que el nuevo secretario de Gobernación sería el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo aseguró que Sánchez Cordero se había esforzado en gran manera por aprobar el proyecto de gobierno del presidente López Obrador, sin embargo, sostuvo que "hay cosas límite".

Enfatizó que Olga Sánchez Cordero "no puede estar de acuerdo en algunas cosas porque es una característica de ella". En este sentido, subrayó que aunque "no estorba", la funcionaria "prefiere retirarse", por lo que no se puede pensar que la renunciaron, sino que, en su criterio, "ella se va".

El morenista hizo hincapié en que la aprobación de la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por parte del Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados fue lo que hizo que Sánchez Cordero llegara a su "límite".

En este sentido, el expresidente de la Mesa Directiva durante la 64 Legislatura, indicó que fue ese asunto legislativo el que hizo "sufrir mucho" a la ministra en retiro, pues ella formó parte del máximo tribunal mexicano.

Leer más: ¡Gracias de todo corazón! AMLO se despide Sánchez Cordero y anuncia a Adán López como nuevo secretario de gobernación

Por último, Porfirio Muñoz Ledo señaló que es normal que los presidentes de la república realicen cambios en su gabinete a lo largo de su sexenio, recordando que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo cuatro secretarios de Gobernación, mientras que Enrique Peña Nieto designó a tres titulares en la Segob.