Abogado de García Luna rechaza acusaciones de amenazas contra periodistas

En la carta, De Castro solicitó al juez Cogan, del Distrito Este de Nueva York, que le permita responder a las acusaciones del gobierno de USA "in limine", antes del inicio del juicio programado para el próximo 24 de octubre, pues advierte que buscarán demostrar la "falta de confiabilidad" de la evidencia y su fuente .

Así mismo, resaltó que la presunta evidencia contra el exsecretario de Seguridad consiste en "más de 500 horas de grabaciones que son en gran parte inaudibles o ininteligibles y consisten principalmente en declaraciones hechas por un informante de la cárcel" y no realizadas por García Luna.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.