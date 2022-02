Abogado de Rosario Robles afirma que podría obtener su libertad el 4 de febrero

En diciembre de 2021, el juez le negó por quinta ocasión la prisión domiciliara a la excolaboradora de Enrique Peña Nieto bajo el argumento de que existe un alto riesgo de fuga y sus padecimientos de salud no reducen sus actividades funcionales.

"Quien le informa supuestamente de las irregularidades es la Auditoría Superior de la Federación, pero lo hace en el 2017, es decir, dos años después de que se hubiese ejercido ese presupuesto, si el propósito de este artículo es la evitabilidad pues entonces de acuerdo con lo que está previsto aquí, ya no estaríamos en condiciones de evitarlo, sino posteriormente de supervisar su debido ejercicio", expuso el letrado.

A diferencia de otras ocasiones en que la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) ha solicitado prisión domiciliaria, esta vez no implicaría un cambio de medida cautelar. " Rosario no iría a su casa a seguir la condena, ella estaría en libertad ", adelantó.

Raúl Durán Periodista

