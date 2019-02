Abogado del Chapo Guzmán reta a Felipe Calderón al polígrafo

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, uno de los abogados del Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman, mandó un mensaje al expresidente Felipe Calderón: lo retó a la prueba del polígrafo.

Durante el juicio del Chapo, el cual se efectuó en una corte de Nueva York, donde declararon culpable a Guzmán Loera de 10 delitos, Lichtman aseguró que Ismael “El Mayo” Zambada sobornó a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, así como también a agentes de la DEA y miembros de la policía de México.

En ese momento, Calderón rápidamente desmintió lo dicho, y a tres meses de ese momento, el abogado el Chapo vuelve a tocar el tema y esta vez retó a la prueba de detección de mentiras al exmandatario para que compruebe su inocencia.

Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 13, 2018

¿Qué tal esto? Que tome una prueba de polígrafo, los dos tomamos una prueba y uno de nosotros pasará y uno no.

Posteriormente Adela Micha le preguntó qué respondería Calderón aAdela Micha esta propuesta, a lo que el abogado del Chapo contestó: "Nunca la tomará".

El abogado recalcó que la acusación no venía de él, si no de los testigos, pues señaló que México es el “país más corrupto que he visto en mi vida”.

El Chapo durante una de las sesiones en su juicio. Foto: EFE

¿Qué clase de país es este? ¿Cuánto dinero necesitan los políticos? ¿Cuántos miles de millones de dólares necesitan para estar satisfechos?, cuestionó.

Incluso, consideró a los políticos mexicanos como "animales" y se asombró de que las personas no se "levanten" y "los cuelguen".

Cuestionado sobre si estaba seguro o no de las acusaciones en contra de los expresidentes mexicanos, dijo que él no tenía esa respuesta y pidió que se le preguntara al gobierno de Estados Unidos que fue quien presentó a los testigos que hicieron esas declaraciones.

El abogado Jeffrey Lichtman consideró que si los testigos presentados tuvieron suficiente credibilidad para sentenciar a cadena perpetua al Chapo, también deberían tenerla cuando se trata de acusaciones a expresidentes.