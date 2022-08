Abogados de Nueva York condenan ataques de AMLO contra juez Gómez Fierro

Nueva York.- El Colegio de Abogados de Nueva York condenó los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra jueces mexicanos, en especial el juez Juan Pablo Gómez Fierro, al que ordenó investigar por otorgar un amparo a Iberdrola.

Mediante un pronunciamiento público, los abogados de Nueva York criticaron las declaraciones de AMLO contra los jueces mexicanos, pues advierten que atenta contra la autonomía del Poder Judicial.

"El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York se opone a cualquier acción o declaración del presidente López Obrador o sus partidarios que interfiera indebidamente con la independencia del poder judicial en México", se lee en el comunicado.

El Colegio de Abogados hizo un llamado al gobierno de AMLO a respetar la independencia del Poder Judicial "de manera consistente con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México".

"Anunciar públicamente investigaciones en contra de jueces que han dictado resoluciones en contra del gobierno viola las normas internacionales porque tal conducta socava directamente el respeto y la independencia del poder judicial, intimida a los jueces involucrados y los disuade de desempeñar independientemente sus deberes judiciales", indicaron.

Recapitularon las ocasiones en que AMLO y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, han atacado a los jueces Ramón Lozano Bernal y Juan Pablo Gómez Fierro por otorgar suspensiones relacionadas con litigios en la industria eléctrica, e incluso han insinuado que están vinculados con actos de corrupción.

En el caso de Gómez Fierro, denunciaron que después de que López Obrador ordenó investigarlo, el Consejo de la Judicatura abrió un expediente y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, confirmó que no se encontró nada irregular.

Sin embargo, ese mismo día se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza otra investigación contra el juez y su familia, a quien AMLO considera un defensor de "grupos de intereses creados".

En La Mañanera del pasado 19 de julio, el presidente López Obrador confirmó que el juez Gómez Fierro es investigado por otorgar un amparo contra la multa que la empresa española Iberdrola debía pagar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por 9 mil 145 millones de pesos.

Te recomendamos leer:

"Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos", acusó AMLO.

El mandatario advirtió que su gobierno va a "proceder legalmente" si logra determinar irregularidades en el amparo otorgado por el juez en cuestión.