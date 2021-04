Abogados intentaron sobornar a presunta víctima de Salgado Macedonio

Ciudad de México.- Abogados de Félix Salgado Macedonio intentaron sobornar con 5 millones de pesos a una de las primeras mujeres que presentó cargos contra el senador con licencia para callarla, según información publicada por medios nacionales.

La presunta víctima de Salgado Macedonio, cuyas iniciales son J.D.C., supuestamente envió una carta a Grupo Milenio donde afirma que demandó a la Fiscalía de Guerrero para que deje de “acosarla” y dio a conocer que el abogado Xavier Olea la presentará en el caos judicial que dio inicio en 2016 y sigue en revisión.

En el mismo escrito, la denunciante anunció que en los próximos publicará el video que demuestra la agresión sexual que sufrió a manos del senador con licencia de Morenacuando colaboró con él en un periódico de Acapulco.

“A ti, Félix Salgado Macedonio te digo, no me interesa la propuesta de los 5 millones de peso que me ofrecieron tus abogados para firmar el desistimiento de mi denuncia, no me interesa tu dinero, solo exijo justicia y poder vivir sin miedo”.

J.D.C. Presentó cargos penales contra el morenista el noviembre del 2020 y desde ese momento se convirtió en víctima de agresiones verbales y desacreditaciones: “me han señalado de oportunista y ambiciosa, eso es igual de cierto como la inocencia de Félix Salgado Macedonio de haberme violado”.

La mujer describió a Salgado Macedonio como un “depravado sexual” que al no “no tener lo que quería” abusó de ella con violencia.

Años antes de la agresión de J.D.C., Basilia Castañeda presentó cargos contra Salgado Macedonio por agresión sexual en 1998, cuando ella apenas tenía 17 años de edad. Este caso fue consignado porque la Fiscalía de Guerrero consideró que el delito ya había expirado, pese a que la denunciante era menor de edad en el momento de la agresión.

En cambio, la denuncia de J.D.C. sigue vigente y consta en la carpeta de investigación con folio 12030270100002020117, presentada ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares.

La denuncia fue presentada el 26 de diciembre del 2016 y se ratificó el 2 de enero del año siguiente. En expediente de investigación contiene fotografías de los golpes que recibió la denunciante y estudios médicos.