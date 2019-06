Abogados no me van a callar: AMLO

México.- Ante el reproche de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. contra el amago de López Obrador de exhibir a quienes promueven amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía, el Presidente dijo que entre más le impidan hablar será más claro.

"Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar pues voy a ser más claro", dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal acusó que quienes tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco están inconformes e incluso, dijo, la obra se está hundiendo.

"Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto del Lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa. Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco es como hacer una aeropuerto en medio de un océano.

"Dije que ya se estaba hundiendo lo que llevaban de construcción y, en efecto, ya salió un reporte de la UNAM de que se hunde esa construcción en promedio de 30, 40, 50 centímetros por año, medio metro por año, pero era un negocio lucrativo, entonces quedaron molestos", afirmó el Presidente.

El tabasqueño consideró que en la conferencia matutina se deben tocar todos los temas públicos, a fin de que las autoridades correspondientes procedan.

El @GobiernoMX���� trabaja por el bienestar de los más pobres.



Hoy las autoridades indígenas de Santa María Zaniza y Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, reciben apoyos provenientes de la subasta de vehículos, que impulsarán el desarrollo de las comunidades. pic.twitter.com/tbRuvuNT8K — INPI (@INPImx) June 17, 2019

Por otras parte hoy, al inicio de la conferencia de prensa en vivo que se realiza de lunes a viernes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, AMLO dio a conocer que habrá una nueva subasta en la cual se subastarán terrenos y viviendas y lo recaudado será destinado para los municipios pobres de la sierra de Guerrero. Se planea obtener un monto base de 168.4 millones de pesos.

La subasta se efectuará en dos bloques. El primer bloque se llevará a cabo a partir del próximo domingo en Los Pinos de las 12:00 a las 13:00 horas será la subasta de bienes inmuebles declarados en “abandono” de las transferentes FGR y PJF.

Serán 15 bienes los que se subastarán, de la cual el monto base de venta será de 93.5 millones de pesos. Los bienes están en el Estado de México, Cancún, Culiacán y Los Cabos. El segundo bloque constará de 12 bienes, algunas decomisados de la delincuencia organizada.

Serán entregados al Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud a un fondo para la Ley de la Protección de Víctimas.