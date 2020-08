Abogados responden a Gertz Manero: Rosario Robles no tiene nada que revelar de otros funcionarios

Ciudad de México.-Los abogados de la exsecretaria de Desarrolo Social (Sedesol), Rosario Robles respondieron a lo señalado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de que presuntamente encubre a otras personas involucradas en la Estafa Maestra y dijeron que la exfuncionaria no tiene nada que revelar ni "delatar" a otros exfuncionarios, porque "el fiscal general da a entender que Robles Berlanga está en prisión por no ser solidaria con el Estado".

En una carta difundida esta tarde en redes sociales por el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, aclaró que es falso que la también ex titular de Sedatu esté acusada de una afectación al erario federal y sostienen que únicamente Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, y por ello, el ejercicio ilícito del servicio público no es delito considerado grave y no trae aparejado la reparación de un presunto daño, dice el documento.

Insistió que ella debería de tener el beneficio de enfrentar el proceso penal en libertad, porque aclaró que no hay ninguna acusación formal de la FGR por otro delito que el mencionado anteriormente. En este punto desmintió a Gertz Manero y sostienen los abogados que no existe ninguna denuncia contra la exfuncionaria por daño patrimonial.

Los abogados de Rosario Robles contradice lo expresado por el fiscal Alejandro Gertz Manero. | Especial

Para su defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran "tehuacanazos" hoy es prisión" y agregan "Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer "colaborar" con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito, expresa la defensa.

Hacen referencia a las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal para justificar la prisión preventiva, y afirman que la prueba de la licencia falsa fue desacreditada en una de las audiencias.

Por su parte, la defensa sostiene que los dichos de fiscal Gertz Manero contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedumientos Penales, respecto a los derechos del imputado, y especificamente cuando se trata de que la acusada debe de ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, además de no ser expuesta a los medios de comunicación y tampoco presentada culpable ante la comunidad.

En la carta comentan que "el fiscal general marca una diferencia entre las conveniencias políticas de sus testigos colaboradores y lo que no tienen ese carácter" y lo anterior "afrenta al debido proceso y a la presunción de inocencia".

Con base a la información proporcionada por Gertz Manero, Rosario Robles está acusada por el desvío de 5,073.3 millones de pesos bajo su gestió, con base a la FGR y la Auditoría Superior de la Feeración (ASF).

