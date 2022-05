Abrazos y no balazos si funciona contra la violencia: Defiende AMLO

México.- AMLO aseguró que la estrategia de abrazos y no balazos si está funcionando contra la violencia y argumentó que eso es lo que ha permitido disminuir los homicidios dolosos que se registran diaria y mensualmente en México.

En la conferencia Mañanera del 26 de mayo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad, pues aseguró que la disminución de los homicidios dolosos ha sido resultado de que ya no se busca eliminar a los criminales y que se dan más apoyos a la población en zonas rurales.

"No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios", declaró AMLO sobre su estrategia de seguridad.

Estas declaraciones las realizó a la vez que exhibió las cifras de homicidios dolosos que se registran mensualmente en México, donde destaca que en el mes de abril se detectaron 2 mil 547 asesinatos, lo cual calificó como un avance, pues el máximo histórico que ha registrado el país ha sido de 3 mil 074 casos de homicidios dolosos durante uno de los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Esto es fuero federal, aquí es donde se podría formalmente juzgar el desempeño del Gobierno federal, 28 por ciento menos, pero ya dije que pues yo no soy solo el titular del Ejecutivo Federal, soy el representante del Estado y tengo que hacerme cargo de todo el País, si no soy culpable, sí soy responsable", precisó AMLO.

Además, el presidente de México López Obrador especuló que si los opositores, es decir, los anteriores gobernantes mexicanos, siguieran en el poder, los homicidios dolosos estarían rompiendo récord cada mes.

"Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales, entonces si se cambia, como decía Ortega y Gasset, la circunstancia, si cambio yo y mi circunstancia. Entonces el del pensamiento conservador no comparte esto, cuando yo dije abrazos, no balazos se rieron, se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona", explicó AMLO sobre las causas que ayudan a tomar el camino del crimen.

Finalmente, AMLO aseguró que con el combate a la corrupción que realiza desde lo más alto del Gobierno Federal, puede ayudar a evitar las injusticias e impunidad que permitían que el crimen organizado y el crimen de cuello blanco actuaran de forma tan descarada.

"¿Por qué tenemos ventaja? Primero porque no permitimos la corrupción, segundo porque no hay contubernio, está bien definida la autoridad y no está asociada, no hay asociación delictuosa como había antes y lo más importante, estamos atendiendo las causas y eso lleva tiempo", finalizó AMLO.